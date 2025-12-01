A november 28-án az Airbus A320-as típuscsalád kötelező karbantartására kiadott figyelmeztetést követően az érintett több mint 6 ezer repülőgép közül a legtöbb példányon mára elvégezték a módosításokat – írja közleményében a vállalat. Hozzáteszik, hogy légitársasági ügyfeleiknek minden támogatást megadnak, hogy a még fennmaradó kevesebb, mint 100 repülőgépen is mihamarabb el tudják végezni a szükséges karbantartást, és újra forgalomba tudják őket állítani.

Az A320 családba tartozó repülőgépeket érintő közelmúltbeli esemény elemzése során kiderült, hogy

az intenzív napsugárzásból származó egyes részecskék károsíthatják a repülésirányítás működéséhez elengedhetetlenül fontos adatokat.

Az Airbus proaktív módon együttműködött a légügyi hatóságokkal, és az üzemeltetőknek azonnali óvintézkedéseket írt elő, amelyek elvégzéséig a repülőgépek nem használhatók.

Az Airbus elnézést kért az utasoktól és a légitársaságoktól az esemény miatt okozott kellemetlenségekért és késésekért. A vállalat köszönetet mond ügyfeleinek, a hatóságoknak, alkalmazottainak és minden érintett félnek a intézkedések végrehajtásában nyújtott támogatásukért.