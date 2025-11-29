Az Airbus mintegy hatezer A320-as repülőgép visszahívását jelentette be, hogy sürgősen kicseréljen egy, a napfény sugárzására érzékeny vezérlőszoftvert, miután október végén ehhez kapcsolódó incidens történt az egyik ilyen gyártmányú gépen az Egyesült Államokban.
Az európai repülőgépgyártó közleményben jelezte, hogy a technikai probléma elemzése nyomán arra kért minden olyan üzemeltetőt, amely ezt a szofter használja, hogy
azonnal állítsa le a járatokat.
Az ominózus eset október 30-én történt a JetBlue légitársaság egyik járatán, amely a mexikói Cancúnból New York közelébe, Newarkba tartott. A gépnek kényszerleszállást kellett végrehajtania a floridai Tampában, mert a Mexikói-öböl felett, utazómagasságban a gép hirtelen, anélkül, hogy a pilóták beavatkoztak volna, lefelé fordult. A pilóták ezt követően leszálltak a géppel. A tampai tűzoltók akkor az amerikai médiának azt mondták, hogy sérültek is voltak az utasok között.
A vizsgálat feltárta, hogy az intenzív napfény károsíthatja a repülésvezérlő rendszerek működéséhez elengedhetetlen adatokat – közölte az Airbus.
A legtöbb repülőgép esetében a szoftver cseréje az előző verzióra néhány órát vesz igénybe, de mintegy ezer repülőgép esetében ez magában foglalja a hardver cseréjét is, ami hetekig tart majd – idézett egy illetékest az AFP francia hírügynökség.
A meghibásodott szerkezet a magassági kormány és a csűrőlapok mozgatásáért felelős számítógép (elevator aileron computer - ELAC), amelyet a francia Thales gyártott. Az Airbus beszállítója azt közölte az AFP-vel, hogy nem felelős a problémáért. A működést egy olyan szoftver biztosítja, amely nem a Thales felelőssége – jelezte az elektronikai vállalat.
Az Airbus nem nevezte meg a céget, amely tervezte és frissíti ezt a szoftvert.
A cégcsoport elnézést kér az okozott kellemetlenségekért, és szorosan együttműködik az üzemeltetőkkel, de a biztonságot tartja az első számú és legfontosabb prioritásuknak – tette hozzá az európai repülőgépgyártó.
Az AFP megkereste a JetBlue-t, hogy kommentálja az esetet, de a légitársaság nem reagált, az Air France azonban közölte, hogy pénteken 35 járatot törölt, és szombaton is lesznek törlések. A törlésekkel kapcsolatban az utasokat egyenként értesítik SMS-ben és e-mailben – mondta a francia légitársaság szóvivője.
Az American Airlines azt közölte, hogy már pénteken megkezdte a navigációs szoftver frissítését, miután megkapta az értesítést. Az amerikai légitársaság szerint a beavatkozást a flottájában lévő mintegy 340 érintett A320-as gép "nagy többségén" szombatig elvégzik. Esetleges késések várhatók emiatt – tette hozzá.
A United Airlines azt közölte, hogy nem érintett a hibában.
Más légitársaságokat azonban érzékenyen érint a probléma.
A kolumbiai Avianca flottájának például – saját becslése szerint – 70 százaléka érintett, ezért jelentős fennakadásokra kell számítani a következő tíz napban. A jegyértékesítés december 8-ig szünetelteti ez a légitársaság.
Az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség (EASA) közleményében jelezte, hogy az Airbus tájékoztatta a szoftvercseréről.
Ezek az intézkedések rövid távú zavarokat okozhatnak a repülési menetrendben, és ezáltal kellemetlenségeket az utasok számára. Ugyanakkor, mint mindig a repülés esetében, a biztonság a legfontosabb – írta az ügynökség.
