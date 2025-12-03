Az Airbus európai repülőgépgyártó szerdán bejelentette, hogy a tervezettnél kevesebb repülőgépet szállít le az idén, ugyanakkor megerősítette pénzügyi eredményére vonatkozó előrejelzését.

Az Airbus most mintegy 790 repülőgép leszállítását tervezi idén az eddig várt 820-szal szemben. A repülőgépgyártó tavaly 766 repülőgépet szállított le a tervbe vett 800 helyett.

A cég szerdai közleménye szerint az előrejelzés módosítása az A320-as repülőgépcsalád törzsalkatrészeit érintő beszállítói problémákkal függ össze.

Az Airbus szerdán jelezte, hogy továbbra is mintegy 7 milliárd euró korrigált kamat- és adófizetés előtti eredményt – EBIT – vár 2025-re.