Ismét egy volt igazságügyi miniszter áll csütörtökön bíróság elé a Fővárosi Törvényszéken: Varga Juditot hallgatják meg a Schadl–Völner-perrel kapcsolatban.

Trócsányi László után tehát

Varga Juditon a sor, hogy elmondja, hogyan működtek a végrehajtók, és adott-e utasítást más államtitkároknak Völner Pál.

Az ügy előzményeként tudni kell, hogy Völner Pál és a hatodrendű vádlott védője is indítványozta, hogy a bíróság tanúként hallgassa meg Trócsányi Lászlót és Varga Juditot. Utóbbi a védő szerint elengedhetetlen, hiszen regnáló igazságügyi miniszterként csak ő tudja elmondani, kit és miért neveztek ki vagy váltottak le. Varga szintén igazolni tudná Völner Pál volt igazságügyi államtitkár állításait, továbbá Magyar Péter volt feleségeként a tavaly kiszivárgott hangfelvételen azt mondta, hogy „Rogán Antalék kihúzatták magukat” az iratokból. Ezzel kapcsolatban Varga Juditot, Rogán Antalt és Gulyás Gergelyt is meghallgatta az ügyészség, majd megszüntette a nyomozást.

Így vallott Varga Judit

Amikor átvette a tárca vezetését, nem forgatta fel a minisztérium működését: megtartotta a korábban kialakított szervezeti struktúrát, és igyekezett együtt dolgozni az előző államtitkársággal. A belső személyi változások is visszafogottak voltak – egyedül Molnár Zoltán távozott, a helyére pedig házon belül talált utódot Raisz Anikó személyében. 2019 augusztusától pedig már Völner Pál is új szerepben, miniszteri biztosként folytatta a munkát.

Nem ismeretlenként tekintett az államtitkárra: Völner már ott volt mellette akkor is, amikor a miniszteri meghallgatásra készült. Amint biztossá vált a kinevezése, egyből tőle kezdett információkat gyűjteni – így váltak fokozatosan munkatársakká.

A végrehajtási ügyek rendre napirenden voltak, főként az ellenzék kérdései miatt – devizahitelesek, kilakoltatási hullámok, moratóriumok. Ezekben a kérdésekben mindig az államtitkárok adtak részletes háttérmagyarázatot, ők készítették fel a válaszokra is.

Voltak területek, amelyekkel korábban nem foglalkozott mélyebben – például

az is meglepte, hogy valaki akár jogi végzettség nélkül is lehetett végrehajtó.

Az új szabályozási irányvonalat ezért maga is indokoltnak látta. Ám a csapat nem maradt sokáig változatlan: egy évvel később Bóka Jánost el kellett engednie. Varga Judit akkor úgy fogalmazott: „a miniszterelnök úr látta benne, hogy mennyire egy hozzáértő személy, így sherpa lett belőle” – azaz tanácsadó a kormányfő mellett.

A miniszterség évei alatt igyekezett racionalizálni a működést. Öt államtitkárral kezdte, a ciklus végére már csak három maradt. A végrehajtás területét – több más jogkörrel együtt – Völner Pál kapta meg.

Schadl Györggyel – a végrehajtói kar (MBVK) elnökével – csak ritkán találkozott. Kinevezése után mindössze néhány alkalommal beszéltek személyesen, jellemzően az irodájában. Az első találkozójukon lendületes, jól érvelő fiatalember benyomását keltette. A későbbi megbeszéléseken már nem kettesben ültek le: Völner Pál rendszeresen jelen volt ezeken.

Ez volt életem második legkellemetlenebb története – jegyezte meg később, nem kis súllyal Varga Judit.

A kellemetlen emlék, amelyre korábban utalt, végül Petrik Béla távozásához kapcsolódott – ő vezette a végrehajtói karhoz (MBVK) tartozó hivatalt. Az ügy egy informatikai projekt körül bontakozott ki: Völner Pál jelezte neki, hogy a teljesítési igazolások és a számlák alapján valójában nem lenne indokolt kifizetni az elvégzett munkát. Ez elegendő volt ahhoz, hogy vizsgálat induljon.

A történet hamar túlnőtt egy technikai problémán. Völner nem állt ki különösebben Petrik mellett, és még Schadl György is jelezte, hogy komoly problémák vannak a hivatal működésével. Varga Judit ezzel együtt úgy látta, hogy a hivatal struktúrája és iránya alapvetően jó – de a vezetésével gond lehetett.

Nem sokkal később Petrik Béla személyesen is megjelent az irodájában. Egyértelmű beszélgetés volt: Varga kérdőre vonta a hivatal milliárdos nagyságrendű költései miatt. Kínos pillanatok következtek. Petrik érvelt, próbálta meggyőzni, hogy a kiadások szükségesek és indokoltak voltak, de Varga már ekkor tudta: nincs visszaút. El kellett mozdítania a posztról.

A végrehajtókkal korábban is baj volt

Amikor Varga Judit elfoglalta miniszteri székét, a végrehajtói pályázatok már lezárultak. A részletekről Vízkelety Mariann tájékoztatta – ő mondta el, épp hol tartanak ezek az ügyek. A miniszter világos elképzeléssel indult: egy olyan „unalmas minisztériumot” akart, ahol minden államtitkárság pontosan a saját feladatát végzi. Ez a struktúra lehetővé tette számára, hogy nagyobb energiával foglalkozzon a brüsszeli munkákkal.

Nem érkezett hozzá olyan jelzés, hogy az államtitkárok közül bárki túllépte volna a saját hatáskörét,

a végrehajtói kar viszont annál mozgalmasabb képet mutatott. Ott nem volt ritka a belső feszültség, többen fegyelmi eljárást kezdeményeztek egymással szemben.

„Ő egy dinamikus fiatalember volt. Néztem is, hogy milyen jól kivan gyúrva, de nem volt benne politikai ambíció” – a bíróság kérdésére ezzel felelt, miután a bírónő közölte, van arra adatuk, hogy Schadl György szeretett volna államtitkári pozíciót is magának. Varga Judit nem emlékszik ilyen momentumra, a felvetésen meg Schadl is csak csendben nevetett a vádlottak padján. A végrehajtók közül senki mással nem találkozott, panaszt pedig nem is hallott tőlük, hozzátéve, nem is találkozhattak volna vele a hivatali sorrend miatt – írja az Index.

Csak a sajtóból értesült Völner ügyeiről

2021 tavaszán Völner Pállal való viszonyában nem érzékelt változást. Rendszeresen találkoztak, de semmi szokatlant nem tapasztalt. Schadl György letartóztatásáról is csak a sajtóból értesült. A minisztériumon belül a lehallgatási engedélyek intézése Völner hatáskörébe tartozott – ezért a letartóztatás után őt kereste fel. Völner nyugodtan válaszolt, azt mondta: ő maga sem tudja, mi történhetett.

Varga hangsúlyozta: nem is volt feladata tudni arról, hogy Völner szabadidejében kivel találkozik. Azt is csak később, újságcikkekből tudta meg, hogy Schadl többször is járt bent a minisztériumban Völnert látogatva. Az alkalmazottak körében ez egyre nagyobb feszültséget keltett – sokan attól tartottak, hogy ők lehetnek a következő célpontjai az ügyészségi vizsgálatoknak.