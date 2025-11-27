Egy titokzatos tanú csütörtökön, a Schadl-ügyben tartott tárgyaláson arról beszélt, hogy a Vérhajtói Kar korábbi elnökének irodájához 2016 környékén csatlakozott. Kezdetben jelöltként, később pedig helyettesként tevékenykedett.

Azt mondta, hallomásból tudott róla, hogy Schadl kölcsönt adott néhány kollégájának, de nem volt róla konkrét tudomása. Arról is csak hallomásból tudott, hogy a vele egy szobából ülő kollégák 20-25 millió forint ellenében intézték el a fizető embereknek a végrehajtói kinevezést az Igazságügyi Minisztériumban, ugyanakkor nem akárkinek – írja az Index.

A tanú hozzátette, hogy a kezdeti milliókon túlmenően a két kollégája az általuk szponzorált végrehajtó bevételeiből is kaphattak. Ugyanakkor arra már nem emlékszik, kire hivatkoztak pontosan a kinevezések kapcsán.

Egy másik tanú, P. Gábor, még Schadl György mellett lett az elnökség tagja, emellett pedig tizenhárom éve dolgozik végrehajtóként. Hosszan kitért a vallomásában arra az időszakra, amikor csalódott volt a helyettese, mert a pályázatokon többször is sikertelenül próbálkozott. Ekkortájt a bíróságon bemutatott SMS üzenete szerint arra kérte Schadl-t, hogy segítsék az előrelépésben a „filmsztár kollégának”, ami később akár a kar elnöke számára is hasznos lehet.

Ilyen üzenetre azonban a tanú nem emlékezett, Schadl viszont megjegyezte, ekkor arról lehetett szó, hogy P. abban kért tőle segítséget, hogy az említett kolléga a lakhelyéhez minél közelebbi helyet kapjon, viszont már akkor is jelezte neki, hogy már aláírták a kinevezéseket, és azokat megváltoztatni nem lehet.