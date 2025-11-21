Változik a Móricz Zsigmond körtéren áthaladó villamosok közlekedése karbantartás miatt november 23-án és 30-án, vasárnap hajnali 0:40 és 6 óra között – tudatta a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) pénteken.

Közleményük szerint a karbantartást miatt nem közlekedik majd

a 49-es villamos, a 17-es villamos a Móricz Zsigmond körtér és Újbuda-központ között,

a 19-es villamos Kelenföld vasútállomás és a Szent Gellért tér - Műegyetem között,

a 41-es villamos Újbuda-központ és a Szent Gellért tér - Műegyetem között,

a 47-es villamos Újbuda-központ és a Deák Ferenc tér között,

az 56A villamos a Móricz Zsigmond körtér és a Szent Gellért tér - Műegyetem között.

Kelenföld vasútállomás és a Döbrentei tér között - Újbuda-központ érintésével - 19-es jelzéssel pótlóbusz közlekedik.

A Fehérvári úton a Budafok, illetve Kamaraerdő felől érkező 17-es, 41-es, 47-es villamosok Újbuda-központig közlekednek. Újbuda-központtól a Móricz Zsigmond körtérről, illetve a Szent Gellért térről induló villamosok a 19-es villamospótlóval és a 4-es metróval érhetők el.

A Szent Gellért rakparton az Óbuda, illetve Hűvösvölgy felől érkező 19-es, 41-es és 56A villamosok a Szent Gellért térig közlekednek. A Szent Gellért térről a Bartók Béla úti csomópontok, valamint az Újbuda-központtól induló villamosok a 19-es villamospótlóval; Kelenföld, Móricz Zsigmond körtér és Újbuda-központ a 4-es metróval is elérhető - írták.

Mint olvasható, a 61-es villamosra Hűvösvölgy felé, valamint a 17-es villamosra Bécsi út / Vörösvári út felé a Móricz Zsigmond körtérnél a Villányi úton lehet felszállni.

A Móricz Zsigmond körtéren a 7-es autóbusz mindkét irányban a közút melletti peronon, a 907-es autóbusz megállóiban áll meg. A 114-es és a 213-as autóbusz Budatétény felé, valamint a 973-as és a 973A éjszakai járat Nagytétény, ipartelep, illetve a Városház tér felé a Móricz Zsigmond körtéren a közúton, a 907-es éjszakai járat megállóhelyén áll meg.

A BKK a kiskörúti villamosok helyett Pest és Buda között a 4-es metrót, a 4-es és a 6-os villamost, valamint a 7-es és 133E autóbuszok igénybevételét ajánlja. A pesti szakaszon pedig a 3-as és a 4-es metróval, valamint a 9-es autóbusszal és a 72-es trolibusszal lehet utazni - írták.