November 15. és 23. között korlátozásokra kell készülni a 41-es villamos vonalán: a szerelvények csak a Bécsi út/Vörösvári út és a Balatoni út között közlekednek, a Savoya Park és a Kamaraerdei Ifjúsági Park közötti szakaszt pedig pótlóbusz szolgálja ki – közölte a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) az MTI-vel.
A társaság tájékoztatása szerint a XI. kerületben zajló karbantartási munkák miatt ideiglenesen lezárják a Muskétás utcát a Susulyka utcánál.
A villamos és a pótlóbusz között az Ady Endre úti megállóhelyeken (Kelenvölgy-Péterhegy és Rózsavölgy alsó között) biztosított az átszállási lehetőség - írták.
A BKK a külső szakaszról, vagyis Kelenvölgy–Péterhegy és a Kamaraerdei Ifjúsági Park felől a belváros irányába utazóknak
- a Péterhegyi úton közlekedő 150-es, 250-es, 250B, 251-es, 251A,
- valamint a kamaraerdei 87-es, 87A és 187-es buszok igénybevételét javasolja,
- majd onnan a 4-es metróra való átszállást ajánlja a gyorsabb haladás érdekében.
Kövesse az Economx.hu-t!
Értesüljön időben a legfontosabb gazdasági és pénzügyi hírekről! Kövessen minket Facebookon, Instagramon vagy iratkozzon fel Google News és YouTube-csatornánkra!