November 15. és 23. között korlátozásokra kell készülni a 41-es villamos vonalán: a szerelvények csak a Bécsi út/Vörösvári út és a Balatoni út között közlekednek, a Savoya Park és a Kamaraerdei Ifjúsági Park közötti szakaszt pedig pótlóbusz szolgálja ki – közölte a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) az MTI-vel.

A társaság tájékoztatása szerint a XI. kerületben zajló karbantartási munkák miatt ideiglenesen lezárják a Muskétás utcát a Susulyka utcánál.

A villamos és a pótlóbusz között az Ady Endre úti megállóhelyeken (Kelenvölgy-Péterhegy és Rózsavölgy alsó között) biztosított az átszállási lehetőség - írták.

A BKK a külső szakaszról, vagyis Kelenvölgy–Péterhegy és a Kamaraerdei Ifjúsági Park felől a belváros irányába utazóknak