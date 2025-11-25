Megkezdte működését a Magyar Félvezetőtechnológiai Kompetencia Központ (HCHiP), amely csaknem 8 millió eurós támogatással erősítené Magyarország pozícióját a gyorsan fejlődő európai félvezetőiparban.

A Bay Zoltán Kutatóközpont vezetésével zajló projekt célja, hogy 2029-re létrejöjjön egy országos kutatás-fejlesztési és innovációs bázis, amelyhez a hazai kkv-k és nagyvállalatok egyaránt hozzáférhetnek.

A HCHiP a félvezetőgyártás egyik kulcsterületére, a heterogén integrációra és tokozástechnológiára fókuszál. A központ fejlett tervezési és tesztelési platformokat épít ki – többek között EDA- és virtuális prototípus-fejlesztési rendszereket –, valamint olyan infrastruktúrát, amely alkalmas chiplet-alapú és 3D integrációs technológiák kipróbálására is.

A projekt kiemelt eleme az utánpótlásképzés: a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) és a HUN-REN Energiatudományi Kutatóközpont új, félvezetőipari fókuszú mérnökképzési és továbbképzési programokat indít, hogy enyhítsék a szakemberhiányt és erősítsék a hazai kompetenciákat. A program az Európai Chips Act céljaihoz illeszkedik, a 7,91 millió eurós költséget a Chips Joint Undertaking és a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (NKFIH) 50–50 százalékban finanszírozza.

„Az Európai Chips JU programba való bekapcsolódás stratégiai fontosságú, hiszen olyan tudáshálózat jön létre Európa szerte, amely jövőformáló, vagyis alapvetően fogja meghatározni az elkövetkezendő évtizedek értékláncát, iparát, versenyképességét” – idézi a szervezet közleménye Vida Ádámot, a Bay Zoltán Kutatóközpont kutatási igazgatóját.