A volt kancellár, aki 2005 és 2021 között vezette Németországot, mostanra abbahagyta híres, védjegyévé vált kézmozdulatának használatát – írta a német Bild.

Tulajdonképpen már nem csinálom – mondta Angela Merkel egy rendezvényen. Hozzátette, hogy a kéztartás már nem illik hozzá. Igaz, a Merkel-rombusz még mindig kíséri, hiszen a vele találkozó emberek hajlamosak utánozni a jellegzetes gesztust, amikor mellette állnak.

A rombusz mellett, amelyről korábban azt mondta, hogy segít neki a helyes testtartásban, kancellári időszakából leginkább egy kijelentése maradt emlékezetes: a „Wir schaffen das” („Meg tudjuk csinálni”), amelyet 2015 augusztusában mondott a menekültválság Németországra gyakorolt hatásaira utalva. Az egykori kancellár újra megvédte a világhírű mondatát, mint mondta, hangsúlyos volt a többes szám, azaz az, hogy Németország képes megbirkózni a kihívással. Hozzátette: egy politikai vezető nem állhat úgy a nyilvánosság elé, hogy „őszintén szólva, nem tudom, meg tudjuk-e csinálni, majd meglátjuk”.

Angela Merkel Krasznahorkai László mellett ült a 2025-ös Nobel-díj banketten a stockholmi Városházán, 2025. december 10-én Kép: Getty Images , Pascal Le Segretain

A politikából való visszavonulás utáni életéről Angela Merkel elmondta: minél idősebb lesz, annál jobban érdekli a történelem, és imád utazni. Nemrég Olaszországba, Firenzébe és Nápolyba látogatott, ahol újra megtekintette a történelmi helyszíneket.