Szoboszlai Dominik nemcsak a pályán tarol. 2023 novemberében megalapította az SZD10 Magyarország Kommunikációs Kft.-t Székesfehérváron – a név nemcsak monogramját, de a 10-es mezt is idézi, melyet a válogatottban is visel, ahogyan egykor Puskás, Pelé, Maradona, Ronaldinho vagy Zidane is tette.

Az első üzleti év olyan lett, mint egy álom: a cég 225,7 millió forintos nettó árbevétel mellett 140 milliós nyereséget produkált – Szoboszlai azonban ebből a haszonból nem vett fel osztalékot

Közben otthon, Liverpoolban sem ült ölbe tett kézzel: az amerikai Spotrac adatai szerint öt éves szerződésének összértéke 31,2 millió font – évente átlagosan 6,2 millió font – amely forintra átszámítva közel 3 milliárd forintot ér – írja az mfor.

A cég belső mérőszámai is ritka lendületről árulkodnak: eszközei – beleértve a készpénzt is – 3 millióról 296,4 millióra emelkedtek, a saját tőke pedig 3 millióról 142,2 millióra nőtt.

2023-ban a vállalat átkerült Budapestre, oda, ahol menedzsere, Esterházy Mátyás összes cége működött – ezzel egyidejűleg a korábbi ügyvezetőket, Szoboszlai Zsoltot és Rubos‑Forró Andreát váltotta Esterházy a vezetői székben. 2024 februárjában aztán Dominik lett az egyedüli tulajdonos is

Ám hiába dübörgött minden máshol, az e-sport frontján elindított DomiNation Esports Kft. gyengülni kezdett. 2024 októberében, miután pár nappal korábban a Red Bull-lal kötött partnerséget, a DomiNation ellen végelszámolás indult.

Menedzsere akkor azt nyilatkozta: „Szerencsére annyi új kapu tárult ki előttünk, hogy a fókusz teljesen más területekre tolódott. Az utóbbi években megnyíló új lehetőségek miatt úgy ítéltük meg, hogy a DomiNation Esports Kft. működtetése helyett más területekre szeretnénk összpontosítani. Emiatt az ilyenkor szükséges adminisztrációs folyamatok elvégzésével a kft.-t megszüntetjük, miután az induláskor elképzelt célját már nem tudja betölteni. Az utóbbi évek együttműködésének köszönhetően minden munkavállalónkkal és partnerünkkel remek a kapcsolatunk, de meg kellett hoznunk ezt a döntést annak érdekében, hogy a rendelkezésre álló időt és energiát Dominik a futballra, az EM Sports pedig az üzleti portfóliójának további növelésére fordítsa.”

A pályán történelmi csúcs is született: 2024-ben Szoboszlai – első magyarként – bajnok lett a Liverpoollal, az angol Premier League-ben.

Februárban a szurkolók csapatuk legjobbjának választották, és a magánélete is tökéletesre formálódott – márciusban házasodott, ráadásul hamarosan szülőként is bemutatkozik.

Nem csak a foci az üzlet: hosszú távú együttműködésre lépett a Magyar Telekommal, partnersége a Red Bull-lal stabil, a McDonald’s arca lett hazánkban, és még saját „Domi‑ételt” is bevezetett tavaly nyáron. Korábban felmerült, hogy kézilabdaklubba fektet be Dániában és itthon is – azóta azonban ez a téma csendben maradt.