Komoly probléma van a Szent Imre Kórházban, a közelmúltban összesen hat műszakvezető sürgősségi szakorvos hagyta el a kórházat november végéig – írta még október végén Facebookján Kunetz Zsombor, egészségügyi szakértő. Az okok között elsősorban vezetéstechnikai problémák és a munkafeltételek jelentős romlása szerepel, ami összefügg azzal, hogy a Szent Imre Kórházban kínzó szakdolgozói hiány miatt jelentős osztálybezárások történtek – emlékeztetett.

Friss bejegyzésében az orvos, a kórház akkori reagálását is felidézte, amely szerint „a Dél-budai Centrumkórház Szent Imre Egyetemi Oktatókórház Sürgősségi Betegellátó Osztályán a jogszabályoknak megfelelő, folyamatos betegellátás jelenleg és a jövőben is biztosított. A kórház menedzsmentje mindent megtesz a Sürgősségi Betegellátó Osztály zavartalan működéséért és a magas színvonalú ellátás fenntartásáért, a megüresedett pozíciók betöltése folyamatban van. Dél-Buda sürgősségi betegellátása továbbra is biztonságosan működik”.

Kunetz Zsombor erre azért tért vissza, mert kezébe került a kórház a decemberi beosztása, amely alig tartalmazza pár orvos nevét. (ahol kifehérítettek a sorok, ott vannak csak nevek)

Kunetz Zsombor mutatta meg a beosztást Kép: Facebook

A szakértő hozzáteszi, információi szerint a problémát egy valamiféle egészségügyi munkaerő-közvetítő céggel akarták megoldani, annak ellenére, hogy év végéig ki kell vezetni a rendszerből a vállalkozókat.

„Azt mesélték ott dolgozók több irányból is, hogy a belgyógyászokat - akik nem sürgősségi szakorvosok, így jogszerűen műszakvezetésre nem is jogosultak - vezényelték volna le a Sürgősségi Osztályra műszakot vezetni. Csakhogy ezt egyhangúlag elutasították, amire - információim szerint - jött a főigazgatói ukáz, hogy neki nem áll semmiből 21 belgyógyászt kirúgni. Ez azonban már az egész intézményt bedöntötte volna, így a belsős információk szerint az OKFŐ is beavatkozott, és kialakult egy patthelyzet, aminek ez a beosztás a bizonyítéka.”

A Szent Imre Kórház Bedros Jonatán Róbert vezetése alatt komoly válságokba került, többször kellett szembenéznie tömeges felmondásokkal – mutat rá Kunetz Zsombor.