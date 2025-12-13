Heteken belül ellehetetlenülhet a Dél-Budai Centrumkórház Szent Imre Egyetemi Oktatókórház sürgősségi osztályának működése - figyelmeztet erre egy belső levél, amelynek tartalmát Kunetz Zsombor egészségügyi szakértő ismertette közösségi oldalán. Az osztályvezető szerint a jelenlegi feltételek mellett december végétől, de legkésőbb januártól már nem állítható ki az ügyeleti rend.

A levél alapján a sürgősségi osztályon mindössze 1,6 főállású szakorvosi kapacitás áll rendelkezésre, ami messze nem elegendő a folyamatos működéshez. Az eddig besegítő belgyógyász és intenzíves orvosok egyöntetűen jelezték, hogy az alacsony létszám miatt nem vállalják tovább a műszakvezetést.

A kialakult helyzetre reagálva az Országos Kórházi Főigazgatóság (OKFŐ) egy alternatív megoldást vázolt fel, amely szerint az érintett intézkedésekről jogszabály alapján legalább 15 nappal korábban kellett volna értesíteni az érintetteket. A javaslatot azonban egységesen elutasította valamennyi érintett sürgősségi osztály és kórházvezetés.

A levélben felvetett elképzelés szerint a kritikus állapotú betegeket más, működő sürgősségi osztályok között osztanák szét, míg a nem életveszélyes esetek ellátását valamilyen formában a Szent Imre Kórház próbálná megoldani. Konkrét megállapodás vagy végleges döntés ugyanakkor egyelőre nem született.

Az osztályvezető hangsúlyozza, hogy a jelenlegi helyzetet a munkatársak egymást támogatva, rugalmasan próbálják kezelni, és köszönetet mond az együttműködésért. A problémákért a menedzsmentet és a kórház vezetését tette felelőssé a kialakult helyzetért, beleértve Takács Péter egészségügyi államtitkárt és Bedros Jonathán Róbert főigazgatót.

Kunetz Zsombor értékelése szerint a folyamatok azt vetítik előre, hogy a Szent Imre Kórház nemcsak centrumkórházi szerepét veszítheti el, hanem hosszabb távon az is kérdésessé válhat, képes lesz-e ellátni az ellátási területéről érkező kritikus állapotú betegeket - írja az Index.