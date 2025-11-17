Lázár János, a közösségi médiában megosztott videójában elmondta a Gazdasági Bizottság ma tárgyalta a Lex Strabagot, amely a Strabag és más építési cégek számára előírt játékszabályokat foglalja magába.

A legfontosabb játékszabály, hogy aki a magyar államnak dolgozik annak kiváló műszaki tartalomban, megfizethető áron kell szolgáltatnia. A műszaki tartalom hiányosságai miatt vállalni kell a következményt. Aki rosszul teljesít, és nem javítja ki a hibákat, azt kizárják a közbeszerzésekből, és nem hajlandóak 10 százaléknál több profitot elismerni, sem a Strabagnak, sem másoknak

– mondta el a tárcavezető.

Lázár János hozzátette, jelenleg egyszerre harcolnak a Strabaggal és a magyar V-híddal. Egyikkel azért, mert az M30-as autópályát elrontotta, és nem volt hajlandó határidőre kijavítani. A V-híddal, pedig azért harcolnak, mert nem akarják elfogadni, hogy 10 százaléknál többet nem kereshetnek.