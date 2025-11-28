A Tiszavasvári és a Záhonyi Rendőrkapitányság vezetője is fokozott ellenőrzést rendelt el illetékességi területén - írta meg a Dívány. A közrend és a közbiztonság fenntartása, a jogsértő cselekmények elkövetésének megelőzése, felderítése, illetve megszakítása lesz a rendőrök feladata november 29-től Tiszavasváron, Záhonyban és Zalaegerszegen, bár ez utóbbi helyen november 25-én kezdte meg évvégi ellenőrzés-sorozatát a hatóság, és a készültség csak 2026. január 4-én fejeződik be.

A fentiek lokális akciók, ám lesz még országos ellenőrzés is idén: a ROADPOL-hoz csatlakozva december 15. és 21. között a magyar rendőrség az ittas vagy bódult állapotban vezetőkre figyel különösen.