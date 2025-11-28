A Tiszavasvári és a Záhonyi Rendőrkapitányság vezetője is fokozott ellenőrzést rendelt el illetékességi területén - írta meg a Dívány. A közrend és a közbiztonság fenntartása, a jogsértő cselekmények elkövetésének megelőzése, felderítése, illetve megszakítása lesz a rendőrök feladata november 29-től Tiszavasváron, Záhonyban és Zalaegerszegen, bár ez utóbbi helyen november 25-én kezdte meg évvégi ellenőrzés-sorozatát a hatóság, és a készültség csak 2026. január 4-én fejeződik be.
A fentiek lokális akciók, ám lesz még országos ellenőrzés is idén: a ROADPOL-hoz csatlakozva december 15. és 21. között a magyar rendőrség az ittas vagy bódult állapotban vezetőkre figyel különösen.
Trafibox-boom Budapesten, olcsó trükköt vetnek be a gyorshajtók ellenAutós legyen a talpán, aki ki tudja szúrni messziről, hogy egy adott trafiboxban ál- vagy valódi kamera van. A rendőrség most ezekből még 50 darabot helyez ki az év végéig Budapest utcáira, de a szakember szerint 200-300 darab fedné le a teljes úthálózatot. Itt vannak a részletek >>>
Kövesse az Economx.hu-t!
Értesüljön időben a legfontosabb gazdasági és pénzügyi hírekről! Kövessen minket Facebookon, Instagramon vagy iratkozzon fel Google News és YouTube-csatornánkra!