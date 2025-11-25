A Budapesti Regionális Nyomozó Ügyészség indítványozza, hogy további három hónappal hosszabbítsák meg a Szőlő utcai javítóintézet ügyében eddig kihallgatott két gyanúsított 2025. november 29-ig elrendelt letartóztatását- tudatta a Központi Nyomozó Főügyészség.

Indoklásukban emlékeztettek arra, hogy a javítóintézet korábbi vezetője és élettársa a megalapozott gyanú szerint – kihasználva a sértettek korábbi hátrányos szociális helyzetét és a köztük lévő befolyási viszonyt – három nehéz sorsú fiatal nőt prostitúciós tevékenység folytatására, majd az így megszerzett bevételük átadására bírták rá.

A volt vezető, párja segítségével a kizsákmányolt fiatalokat tényleges munkavégzés nélkül, valótlanul kitöltött jelenléti ívek felhasználásával közalkalmazottként, közel hatvan millió forint vagyoni hátrányt okozva, foglalkoztatta az intézményben.

A gyanúsítottak nagy értékű autókat és ingatlanokat vásároltak annak érdekében, hogy az általuk elkövetett bűncselekményből származó vagyon eredetét legalizálják. Magatartásukkal rendszeres haszonszerzésre törekedtek, céljuk az volt, hogy a sértettek prostitúciós tevékenység folytatására való folyamatos buzdításával biztosítsák saját maguk számára a magas színvonalú, biztos anyagi hátteret.

Olyan is előfordult, hogy egy valóban ott dolgozó személy munkabérét saját rendelkezésük alá vonták, és abból a sértett részére csak a mindennapos szükségleteire elegendő összeget biztosítottak.

A férfi mindezeken túl, otthonában egy légpuskát is tartott, amelyhez nem rendelkezett fegyvertartási engedéllyel.

A fentiek miatt

a gyanúsítottak emberkereskedelem és kényszermunka, valamint hűtlen kezelés, továbbá pénzmosás, illetve több rendbeli hamis magánokirat felhasználásának bűncselekményével, a férfi ezen kívül közfeladati helyzettel és lőfegyverrel visszaélés bűntettével is gyanúsítható.

A nyomozó ügyészség álláspontja szerint továbbra is indokolt a gyanúsítottak esetében a legszigorúbb, személyi szabadságot érintő kényszerintézkedés fenntartása, ezért indítványozta letartóztatásuk további meghosszabbítását. Az indítvány szerint tartani kell attól, hogy a gyanúsítottak igyekeznének meghiúsítani a bizonyítást, továbbá a bűnismétlés, a nő esetében a szökés veszélye is reális.