A rendőrség reagálásában hangsúlyozta, hogy nem "razziáról" van szó, és kifejezetten a bűnmegelőzés területén dolgozó, illetve a gyermekekkel kapcsolatos ügyekre specializálódott, korábban ilyen jellegű felkészítésen, érzékenyítő képzésen részt vett rendőrök végzik a munkát.

"Kollégáink tehát nem hatósági mivoltukban lépnek fel, így nem is kihallgatásokat vagy meghallgatásokat végeznek, hanem beszélgetnek, riportot készítenek" az ellátásban részesülő gyermekekkel, a nevelőkkel és az ott dolgozókkal"

- tudatták.

Jelezték, hogy a felmérés alapján szeretnék megismerni a helyi viszonyokat, szokásokat, speciális igényeket, valamint az esetlegesen lappangó jogellenes helyzeteket, magatartásokat is, amelyek a gondoskodásban részesülő gyermekeknek vagy a nevelő munkát végzőknek sérelmesek lehetnek. Hozzátették, hogy "a rendőri jelenlétre az általános kríziskezelési felkészültségünk, képességünk és tapasztalatunk ad alapot".

A rendőrség tájékoztatása szerint a most végzett felmérés azt szolgálja, hogy a jövőben az intézményeket - a gyermekeket és nevelőiket - minél hatékonyabban segíthessék, céljuk, hogy a rendőri közreműködés, felügyelet tartalma, módja a lehető legjobban illeszkedjen a konkrét intézményhez, az ott élők igényeihez. Azt ígérték, hogy a felmérés eredményét a gyermekvédelmi szakemberekkel közösen fogják értékelni, és ez képezi majd a további együttműködés alapját.