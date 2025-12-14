A 2026-os foci-vb-re olyan magasak a jegyárak, hogy a legnagyobb rajongók ki se tudják azt fizetni – számol be a CNN.

A héten ugyanis kiadtak egy újabb csokor jegyet, ebből pedig

a döntőre szóló jegyek már 4000 dollárnál, azaz 1,3 millió forintnál is drágábbra rúgtak.

Az első fordulótól a döntőig alsó hangon 6900 dollárt (2,3 millió forintot) kell kifizetnie egy szurkolónak csak a jegyárakra, ami közel ötszöröse annak, amennyibe ugyanez a projekt a legutóbbi világbajnokságon került volna.

Ezt már az európai focirajongók érdekképviseleti szerve, az FSE se nézhette tétlenül, így felszólították a FIFA-t, hogy hagyjanak fel a jegyárusítással, amíg nem találnak olyan megoldást a problémára, ami a foci-vb hagyományait, univerzalitását és kulturális jelentőségét egyaránt tiszteletben tartja.

A FIFA korábban azt ígérte, hogy ez lesz az eddigi legmegfizethetőbb vb, ezért kiadnak olyan jegyeket is, amik a csoportkörökre szólnak, és 60 dollárt (20 ezer forintot) kóstálnak. Ám ezen olcsó jegyek nem voltak benne a nemzeti szövetségeknek kiosztott csomagokban, tehát a leglelkesebb rajongók kénytelenek többet fizetni. Ugyanakkor lottóhoz hasonló sorsolással is eldőlhet még néhány jegy sorsa azoknak, akik nem tudnak szövetségeken keresztül hozzájutni.

Ráadásul ez az első olyan vb, aminek árazása nem egységes, hanem kereslet alapú, dinamikus, avagy a különböző országok szurkolóinak más-más összeget kell kifizetnie ugyanazokban a körökben.