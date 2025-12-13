Én arra vállalkoztam, hogy a politika eszközeit felhasználva nemcsak egyszerre jobb kormányunk legyen, hanem, hogy megváltoztassuk a sorsunkat. Vesztesekből győztesek legyünk – mondta Orbán Viktor a Baranya vármegyei Mohácson, a Digitális Polgári Körök negyedik állomásán. Hozátette, Magyarország a XX. századot elveszítette, és azon dolgozik, hogy a régió gazdasági központja legyen az ország, amit szerinte már sikerült elérni. Az ellenzéknél hiányzik a bátorság ehhez – fogalmazott.

Orbán Viktor szerint a befagyasztott orosz vagyon elkobzása egy hadüzenet.

Mint mondta, sosem látott még olyat, hogy valaki hagyja, hogy elvegyenek tőle 200–300 milliárd eurónyi pénzt. Úgy gondolja, a magyarok ezt pontosan értik, a nyugatiak viszont nem, akik ebből szeretnék finanszírozni az ukrajnai háborút.

Ha vissza kellene fizetni az elkobzott orosz vagyont Belgiumnak, akkor bedőlne a belga gazdaság - jelentette ki a kormányfő, aki szerint az orosz–amerikai tárgyalások egyik kiemelt kérdése is e pénznek a felhasználása, és min fogalmazott, ebben az európaiaknak nem osztottak lapot, az európaiak csak jogszerűtlenül tudják azt elvenni.

Orbán Viktor arról is beszélt, hogy szerinte európaiak azzal „etették” a saját állampolgáraikat, hogy Ukrajna támogatása egy fillérbe se fog kerülni, mert azt a befagyasztott orosz vagyonokból fogják finanszírozni, de aztán kiderült, hogy mégis az állampolgárok fizetik, és majd azoknak az unokái is. Orbán Viktor szerint azok a vezetők meg fognak bukni, rettegnek is, mert kiderül az igazság, hogy saját zsebből kell fizetni a háborút.

Szerinte „Brüsszel” már harmadjára próbálja megnyerni a harmadik parlamenti választást – 2018 után 2022-ben és 2026-ban is ezzel próbálkoznak. Mint mondta, ennek oka, mert Magyarország 2016-ban „vált veszélyessé” az Európai Unió számára, mert „Magyarország a bizonyíték arra, hogy meg lehet védeni az országot”. A migránsválságnál egyedüliként különutas politikát vitt, és nem értett egyet az EU mainstreamjével - tette hozzá.

A miniszterelnök előtt Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője is felszólalt, aki bírálta a Tisza vélt vagy valós adóprogramját és az Európai Bizottság országspecifikus jelentéseit.

A DPK országjárását jövő héten szombaton, Szegeden fejezik be erre az évre.

Magyar Péter eddig minden állomáson, ahol Orbán Viktor megjelent, tartott nagygyűlést, de most a Tisza Párt délután Budapesten tüntet a Szőlő utcai ügy miatt, ahol a kormány lemondását követeli.