Orbán Viktor hétfő reggel arról értekezett, hogy az Európai Unió háborúra készül Oroszországgal, sőt még azt is pontosan tudja, erre mikor kerül sor. A kormányfő szerint emiatt is fontos a jövő évi választás – olvasható az Index cikkében.

A miniszterelnök vásárnap Törökországba utazott, hogy tárgyaljon Recep Tayyip Erdogannal, ám előtte még reggel kiposztolta a Facebookra, hogy

„Sötét fellegek gyülekeznek Európa egén”, és hozzátette, Brüsszel háborúra készül Oroszországgal. Orbán azt is elárulta, ez mikor fog bekövetkezini: 2030-ban történik meg a háborúba lépés az EU részéről.

„A Brüsszel által indított felfegyverkezési program kimondott célja ugyanis, hogy az Unió 2030-ra készen álljon a háborúra – közölte a kormányfő. – Szintén 2030 a gyorsított ukrán uniós tagfelvételi eljárás céldátuma. Az Unió alapszerződése pedig kimondja, hogy »a tagállamok valamelyikének területe elleni fegyveres támadás esetén a többi tagállam köteles minden rendelkezésére álló segítséget megadni ennek az államnak«. Egy harcban álló Ukrajna uniós felvétele tehát azonnali háborúba lépést eredményezne.”

A miniszterelnök szerint ez egyenesen azt jelenti, hogy a jövő évi lehet az utolsó magyar választás, amikor még valóban dönteni lehet a háború és béke kérdésében.