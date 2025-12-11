A HVG 2026-os felsőoktatási rangsora ismét a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemet (BME) hozta ki országos győztesnek, ám a hallgatói és oktatói kiválósági listák élén ezúttal más intézmények is reflektorfénybe kerültek: a hallgatói rangsort az Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE), az oktatóit a Szegedi Tudományegyetem vezeti – írja az Eduline.hu.
Az első helyes jelentkezők száma, a felvettek pontátlaga, a nyelvvizsgát jelölők aránya és a középiskolai helyezettek aránya alapján összeállított hallgatói rangsorban például az ELTE végzett az első helyen, amit a BME és a Budapesti Corvinus Egyetem követ.
De máshogy alakul az egyetemek sorrendje az oktatói kiválósági rangsorban is.
Itt a rangsor összeállításának tényezőit az alábbi szempontok adták:
- egy tudományos fokozattal rendelkező oktatóra jutó hallgatók száma;
- tudományos fokozattal rendelkező oktatók száma;
- tudományos fokozattal rendelkező oktatók aránya;
- MTA-címmel rendelkező oktatók aránya;
Ezek alapján oktatói szempontból 2026-ban a Szegedi Tudományegyetem, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem és a Debreceni Egyetem kerültek fel a dobogóra. A negyedik helyen pedig kettő, a hetediken három magyar felsőoktatási intézmény is osztozik.
Az oktatói kiválósági rangsor tíz legjobb intézménye:
1. Szegedi Tudományegyetem
2. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
3. Debreceni Egyetem
4. Eötvös Loránd Tudományegyetem
4. Károli Gáspár Református Egyetem
6. Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem
7. Miskolci Egyetem
7. Pannon Egyetem
7. Pécsi Tudományegyetem
10. Pázmány Péter Katolikus Egyetem
A HVG felsőoktatási rangsorában nem minden magyar egyetemet vettek górcső alá. A kisebb, jellemzően hitéleti vagy dominánsan művészeti képzéseket nyújtó intézményeket, mint például a Moholy-Nagy Művészeti Egyetemet és a Színház- és Filmművészeti Egyetemet nem vették alapul. De nem rangsorolták azokat az egyetemeket és főiskolákat sem, ahol oktatói létszám nem éri el a 25, a hallgatói létszám pedig az 500 főt.
