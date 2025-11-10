2026. január 1-től megszűnik a hagyományos, kötelező nyugdíjkorhatár: a 65 éves kor betöltése nem lesz többé kötelező nyugdíjba vonulási pont, helyette szabadon dönthetnek a dolgozók arról, hogy mikor vonulnak nyugdíjba, figyelembe véve egészségi állapotukat, anyagi helyzetüket és szolgálati idejüket.

A változás az 1961-ben születetteket érinti először, akik már az új rendszer szabályai szerint kérhetik a teljes öregségi nyugdíjat.

A nyugdíjhoz szükséges szolgálati idő továbbra is számít: teljes öregségi nyugdíj csak legalább 20 év munkaviszony esetén jár, résznyugdíj pedig 15 év után igényelhető, ha a kérelmező elérte a 65. életévét.

A nők 40 év szolgálati idő után, a gyermekneveléssel töltött éveket beszámítva is nyugdíjba vonulhatnak.

A kozbeszed.hu cikke szerint azért tűnik el a „merev” 65 éves korhatár, mert a statisztikák szerint az 1957 utáni generációk tagjai jobb egészségben érik el az időskort, ezért munkaképes koruk is kitolódik; a távmunka és részmunkaidős pozíciók terjedése lehetővé teszi, hogy valaki 65 év fölött is vállaljon aktív szerepet a munkaerőpiacon, anélkül hogy teljes állásban kellene maradnia.

Az összeállításból kiderül az is, hogy a biztosítók érdeke és felelőssége, hogy a jelenleg 50-60 éveseket már felkészítsék az új konstrukciókra. Ajánlott ellenőrizni a szolgálati időt, időben elkezdeni a megtakarítást, és szükség esetén pénzügyi szakértővel egyeztetni a nyugdíj-előtakarékossági lehetőségekről.

A rendszer előnye, hogy a tovább dolgozók magasabb járulékalapra építhetik nyugdíjukat, és az aktív életmód is hosszabb ideig fenntartható. Ugyanakkor kihívást jelenthet a munkaadóknak a rugalmas foglalkoztatási lehetőségek biztosítása és a pénzügyi tervezés hiánya, és a rendszer kihívást jelenthet azoknak, akik eltérő egészségi állapotuk vagy jövedelmi helyzetük miatt nem tudják egyformán kihasználni az új lehetőségeket.

Az új szabályozás a munkaerőpiac és a biztosítók részéről is alkalmazkodást igényel, de célja, hogy a nyugdíjba vonulás személyre szabottabb, rugalmasabb és a munkavállalók igényeihez jobban igazodó legyen.