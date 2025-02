Sokat elárul a helyzetről, hogy még Orbán Viktor miniszterelnök is szóba hozta a Tisza Pártba igazolt Ruszin-Szendi Romulusz ügyét, igaz, a szombati, február 22-ei évértékelőben nem mondta ki a korábbi katonai vezető nevét.

„Úgy látom, van még néhány percünk. Beszéljünk politikáról is. Itt van rögtön a vezérkari főnök dolga. Mértéktartást javaslok mindenkinek. Neki is azt javasoltam volna. A hadseregből a pártpolitikát kifelé kell vinni, nem befelé. A hadseregben csak nemzetstratégiának van helye. A tiszteknek tudniuk kell, hogy ez magasan a pártpolitika felett áll. Rivalizálások, villaügyek, ego-viharok nem méltók a honvédséghez, nem valók a nyilvánosság elé, és különösen nem a politika színpadára. Elvárom Szalay-Bobrovniczky miniszter úrtól, hogy a seregben mindenki eszerint tegye a dolgát. Tisztelet a magyar katonáknak!” – üzent a történet összes szereplőjének, így a jelenlegi honvédelmi miniszternek, Szalay-Bobrovniczky Kristófnak is a kormányfő.

Azonban a Magyar Péter pártelnök által honvédelmi szakpolitikusként bemutatott Ruszin-Szendi Romulusz esetében

már pénteken, február 21-én született egy komoly döntés.

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) hétfőn, két nappal Orbán Viktor 26. évértékelője után arról tájékoztatta a közvéleményt, hogy

Ruszin-Szendi Romulusz 2025. február 15-én, nyilvános rendezvényen a Magyar Honvédségről és annak vezetéséről egyértelműen olyan kijelentéseket tett, amelyek kifejezetten alkalmasak különösen a Magyar Honvédség jó hírnevének csorbítására és társadalmi megítélésének hátrányos befolyásolására, továbbá a Magyar Honvédségbe vetett társadalmi bizalom csökkentésére. Az NKE kutatójaként, kiemelten magas rangú és beosztású volt katonaként olyan kijelentéseket tett nyilvánosan, amelyek hátrányosan érinthetik az NKE egyik meghatározó feladatát, a honvéd tisztképzés hatékonyságát, és csökkenthetik a kedvet a katonai, illetve egyéb más hivatásos pálya iránt.

Majd arra jutottak, hogy

mindezek alapján Ruszin-Szendi Romulusszal, mint az NKE Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar tudományos munkatársával szemben fennáll a fentiek szerinti felmentési ok, ezért a közalkalmazotti jogviszonyát az egyetem 2025. február 21. napjával felmentéssel megszüntette.

Az NKE mindezt azzal magyarázta, hogy az egyetem tevékenységének célja a közigazgatást, a hon- és rendvédelmet érintő tevékenységet végző szakemberek képzése, a hon- és rendvédelmi szervek tiszti utánpótlásának biztosítása. Magyarországon katonai felsőoktatást egyedül az NKE folytat, amelynek hivatása – más szervek mellett – a Magyar Honvédség számára, Magyarország biztonságának szavatolása érdekében a szükséges létszámú, képzettségű és elkötelezettségű tiszti utánpótlás, szakember állomány biztosítása.

„Az NKE közalkalmazottjaira ebből kifolyólag fokozott felelősségi szabályok irányadók, és fokozottan tartózkodniuk kell minden olyan magatartástól, amely hátrányosan érintheti e szervek társadalmi megítélését, hiszen az NKE feladata a köz szolgálatára élethivatásukként tekintő fiatalok megszólítása, képzése és jövőbeni feladataikra történő felkészítése" – fogalmaztak.

A tájékoztatás szerint e fokozott társadalmi felelősségnek megfelelően az NKE-re irányadó jogszabályi környezet a közalkalmazotti jogviszony megszüntetése körében speciális szabályokat határoz meg, amelyek az NKE tekintetében annak egyedülálló hivatásából fakadnak.

Úgy látják, hogy ennek alapján a közalkalmazott jogviszonya felmentéssel megszüntethető, ha a munkahelyén vagy azon kívül olyan magatartást tanúsít, amely az egyetem, a közigazgatási szervek, a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek vagy a Magyar Honvédség, illetve ezek vezetőinek jó hírnevét vagy társadalmi megítélését hátrányosan befolyásolhatja.

A Magyar Honvédség és a honvéd tisztképzés a pártpolitikai téren kívül eső, a nemzet egésze számára mindenkor meghatározó jelentőségű intézmények. Az Egyetem foglalkoztatottja részérő az olyan magatartás, amely e fentieket sérti, ártalmas mind a Magyar Honvédségre, mind pedig az Egyetemre és a tisztképzésre egyaránt

– jutottak a miniszterelnökéhez hasonló következtetésre.

Magyar Péter vezette Tisza Pártban azonban másként látják az NKE döntését, szerintük

„nyilvánvalóan politikai utasításra, azonnali hatállyal” rúgták ki Ruszin-Szendi Romulusz volt vezérkari főnököt.

Altábornagy úr 2021 óta tanított tiszteket és tiszt jelölteket, havi bruttó 150 ezer forintért az egyetemen. Most csütörtökön is órát tartott volna. Itt tartunk 2025-ben Magyarországon: Orbán Balázs a miniszterelnök politikai igazgatója, a hazaáruló kijelentései után ugyanezen egyetem Tanácsadó Testületének elnöke maradhatott, de a volt vezérkari főnököt azonnal eltávolítják, mert a TISZA szakértőjeként jobbító szándékú kritikát fogalmazott meg. Micsoda szánalmas, gyáva és egyben nevetséges lépés ez az Egyetem vezetői és a felbujtó politikai megrendelők részéről

– fogalmaztak a mai közleményükben, amiben egyébiránt idézik a közszolgálati jogviszony azonnali megszüntetésének az indokát is, amiben szintén a február 15-én, Ruszin-Szendi Romulusz által elhangzott kijelentéseket nevezték meg, amelyek az NKE szerint „kifejezetten alkalmasak különösen a Magyar Honvédség, illetve a Magyar Honvédség vezetői jó hírnevének csorbítására és társadalmi megítélésének hátrányos befolyásolására”, illetve „alkalmasak továbbá a Magyar Honvédségbe vetett társadalmi bizalom csökkentésére”.

Egyébként február 21-e nemcsak emiatt lehet emlékezetes Ruszin-Szendi Romulusz számára, hiszen aznap reggel jelent meg az Indexen, hogy a portál birtokába jutott számviteli és könyvelési dokumentumok alapján a volt vezérkari főnök összesen 928 millió 145 ezer 850 forintért építtetett magának egy szolgálati villát Dunakeszin, mindezt tisztán állami forrásból kivitelezte. Az Index információi szerint a volt vezérkari főnököt a szakmai ellentétei mellett éppen az általa építtetett villája miatt küldték el a Magyar Honvédség kötelékéből.