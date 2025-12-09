Közös ellenőrzést tartott a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) december 5-én. A két együttműködő szerv harmadik országokból érkező, online platformokon vásárolt termékeket ellenőrzött, hogy kiszűrje a termékbiztonsági szempontból nem megfelelőket ezek közül – közölte a NKFH.

500 csomag ellenőrzésére került sor az akciónapon, amelynek 60 százaléka bizonyult veszélyesnek, leginkább a játékok, plüssök, textiltermékek és akkumulátor töltők.

A fellépés a legfontosabb eleme az idén ősszel bejelentett 7 pontos fogyasztóvédelmi cselekvési tervnek. Erre azért van szükség, mert Magyarország az egyik legfontosabb kapu a harmadik országból érkező termékek esetében, a hatóságoknak tehát erőteljesen kell fellépniük, hogy megakadályozzák ezen nem biztonságos árucikkek bejutását az országba már közvetlenül a vámhatáron.

Alul maradnak a hazai telephelyű webáruházak

A harmadik országbeli online platformok 2024-ben már 493 milliárd forintos forgalmat bonyolítottak le az egyablakos adózási rendszer adatai alapján.

Ma már minden 10. forintot online költünk el, ebből a műszaki cikkek aránya 50 százalék, míg a ruházaté 20 százalék.

A nemzetközi e-kereskedők forgalma azonban egyértelműen nagyobb mértékben nő, mint a magyarországi telephelyek webáruházaié, előbbi ugyanis tavaly 80 százalékkal, az idei első félévben pedig további 28 százalékkal bővült, az utóbbi viszont csak 10 százalékos növekedést ért el.

Ezt igazolják a vámadatok is, idén ugyanis 40 százalékkal több csomag érkezik, mint tavaly. A NAV 136 millió kis értékű (150 euró alatti) küldeményt vámkezelt 2024-ben, idén a csomagok száma meghaladhatja a 190 milliót.

Német-Weingartner Lilla, az NKFH elnöke elmondta, hogy a karácsonyi időszak közeledtével a megnövekedett online rendelések kockázatot jelentenek, így kiemelten fontos a hatóságok együttműködése ilyenkor. Hozzátette: a fogyasztók számíthatnak rájuk, hiszen minden eszközzel azért dolgoznak, hogy a magyarok biztonságos terméket vásárolhassanak.