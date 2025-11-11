November 22-ig vásárolhatók meg a jelenleg elérhető MOL Bubi-bérletek, ezt követően pedig egy új, 500 forintos bérlettel használhatók a kerékpárok, a vásárlás napjától függetlenül december 23-ig. Ekkor ugyanis lejár a BKK érvényben lévő szolgáltatási szerződése.
A társaság tájékoztatásában az áll, hogy a Bubi új generációja a tervek szerint jövő májusban startolt volna el, azonban a Fővárosi Közgyűlés szerződéskötés előtt kockázatelemzést kért az eljárás kapcsán a BKK-tól. A társaság célja, hogy a váratlan akadály ellenére is minél rövidebb ideig tartson az átállás.
Azt írják, a BKK még 2023-ban indította el a Bubi új generációjának előkészítését. A cég több mint egy éves folyamat során, nagyvárosi piaci szereplőkkel egyeztetve dolgozta ki azt a szempontrendszert, amelynek meg kell felelnie a jövőbeli szolgáltatónak.
Hangsúlyozzák, hogy a közbeszerzési eljárás nyertesének kell felelnie az új kerékpárok szállításáért, üzemeltetésért és karbantartásáért, valamint a szolgáltatáshoz kapcsolódó applikáció és informatikai háttérrendszer biztosításáért.
Az eljárás lebonyolítása további egy évet vett igénybe, a BKK úgy tervezte meg a folyamatot, hogy a jelenlegi szolgáltatás lejárta után a lehető leghamarabb elinduljon a megújult flotta.
Az érvényben lévő szolgáltatási szerződés december 23-ig érvényes, a jelenleg elérhető bérletkonstrukció már a szolgáltatás jövőbeni átállásához igazodik, így csak havi bérlet vásárolható. Hozzáteszik, hogy a korábban vásárolt éves, féléves bérletek technikai okok miatt nem vihetők át az új rendszerbe, ezért a társaság már korábban kivezette ezeket a terméktípusokat.
A téli bérlet – függetlenül a megvásárlás napjától - december 23-án jár le, a BKK jelenleg is azon dolgozik, hogy decembert követően hasonló feltételekkel működjön a szolgáltatás – írják.
