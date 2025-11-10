„Még nagyon messze vagyunk attól, hogy a választási eredményekről beszéljünk. A választó a fülke csendjében dönti majd el, mit szeretne, és ehhez mindenkinek alkalmazkodnia kell. A Mészáros Csoport egy erős, sok lábon álló vállalatcsoport, ami minden fontos ágazatban jelen van. Nem gondolkozom azon, hogy mi lesz, ha. A jövőt senki sem tudja megjósolni, mi pedig mindig a körülményekhez alkalmazkodunk. Ez a hosszú távú siker kulcsa: egy igazi tulajdonos csak úgy tud talpon maradni, ha minden helyzethez képes igazodni” – mondta a Mészáros Csoport tulajdonosa az Indexnek adott interjúban.

Mészáros Lőrinc, aki február 24-én tölti be 60. életévét, elmodta: elsősorban a családjára büszke. „Természetesen büszke vagyok arra is, hogy 60 éves koromra egy olyan vállalatcsoportot építettem fel, amely ma 60 ezer embert foglalkoztat, és remélem, hamarosan akár 70 ezret is. A cégek száma is folyamatosan nő, és bízom benne, hogy ez a fejlődés nem áll meg. De legalább ennyire fontos számomra, hogy tudunk embereken segíteni - nemcsak anyagilag, hanem a tanulmányaik és karrierjük támogatásával is. Ezekre mind nagyon büszke vagyok. Azt hiszem, jó életem van” – mondta.

Közölte, egyelőre nem készül nyugdíjba, de nem szeretné élete végéig az irodában tölteni az időt. Fontosnak tartja, hogy a stafétabotot időben átadja gyerekeinek és menedzsereinek. „Most is úgy építem és fejlesztem a vállalatcsoportot, hogy önjáró legyen, de a tulajdonosi jelenlét természetesen még szükséges. A célom, hogy amikor eljön az idő, a családom és a cégcsoport jövője hosszú távon is biztosítva legyen” – jegyez meg.

Az interjúban beszélt arról is, hogy szerinte sok újságíró inkább politikai aktivistaként viselkedik, formálni akarja a politikát és a közvéleményt, de ő ezzel együtt tud élni. Mint mondta, nem ez az igazi nyomás, hanem az, hogy hatvanezer embernek ad munkát, és közel ötszáz cég működéséért felel, ezt tekinti felelősségnek, de nem tehernek.

Kérdésre válaszolva közölte, hogy nem foglalkozik Magyar Péterrel, nem követi a munkásságát. „Én gazdasági szereplő vagyok, a dolgom az, hogy vállalatokat irányítsak. A politikát természetesen figyelem, de csak annyira, amennyire szükséges, az energiám túlnyomó részét a munkám köti le” – mondta Mészáros Lőrinc.

Hatvanpusztáról úgy nyilatkozott: ez egy területrész a környékükön, de ő nem foglalkozik vele. „Van tulajdonosa, ő kezeli, intézi a dolgait, nekem nincs közöm hozzá. A zebrákról pedig annyit: nem követem a zebrák vonulását, és nem hiszem, hogy lennének ott. Ez inkább politikai bullshit. Őszintén szólva, nem foglalkozom ilyen ügyekkel“ – jegyezte meg.

Mészáros Lőrinc szerint az elmúlt 15 évben minden magyar vállalkozónak jól ment. A gazdaság pörgött, és a cégek éltek a lehetőséggel - függetlenül attól, ki melyik oldalon állt. Lázár János kritikus megjegyzéseiről úgy vélekedett: ezek inkább politikai természetűek, régóta ismeri a minisztert, a viszonyuk kifejezetten jó.

A „Gondolom, nem gyalog” kifejezés levédetéséről úgy nyilatkozott: „Szerintem jól hangzik. Valóban kicsit vicces, kicsit pikírt”, válasz a személyes támadásokra és karaktergyilkossági kísérletekre. „Ezzel csak azt szerettem volna üzenni, hogy nem érzem ezeket a politikai nyomásokat, inkább humorral kezelem a helyzetet. A „legyetek bátorak” mondat is külön életre kelt, pedig aki tartott már előadást vagy adott interjút, az tudja, hogy ott néha bakizik az ember” – fogalmazott.

A gazdasági környezetre utalva annyit mondott: stabilnak kell maradni, csökkenteni a kockázatokat, megőrizni a munkahelyeket és erősíteni a külföldi befektetéseket. „A több lábon állás mindig a stratégiám része volt” – húzta alá. Hozzátette, amikor látta, hogy a magyar piac beszűkül, erőteljesebben kezdtek a külföldi terjeszkedésbe, és ezt sikerrel tették. „Egy tulajdonosnak mindig van fontossági sorrendje. Az első: vigyázzon az embereire, tartsa meg a munkahelyeket, és biztosítsa a vállalat működését. A második: ha a gazdasági helyzet engedi, tegyen a közösségért is. Ez nálunk nem marketing, hanem filozófia” – jelentette ki.

A különadókról úgy vélekedett: súlyosan érintették a Mészáros Csoportot, több százmilliárd forintot fizettek be. „Lehet, hogy nagyképűen hangzik, de hazafinak tartom magam. Nem örömmel, de támogatólag álltam hozzá, hogy ha az államnak szüksége van a nagyvállalatok segítségére, akkor ebben részt kell vállalnunk, akár különadó formájában is. Amíg ez nem veszélyezteti a működésünket, elfogadható” – tette hozzá.

A saját munkájáról úgy nyilatkozott: akkor válik igazán operatívvá, amikor helyzet van, válság, döntési kényszer, probléma. „A mindennapi működésbe viszont nem avatkozom bele. Nem is lehetne: hatvanezer munkavállaló és ötszáz vállalat mellett ez fizikailag is lehetetlen” – emelte ki Mészáros Lőrinc. Hozzátette: a profitból származó részesedését tartalékkolja, haa bármelyik cég bajba kerülne, ebből tud segítséget nyújtani. Gondoskodó tulajdonosként így biztosítja, hogy a csoport egészében ne legyen zavar. „A stratégiai irányokat természetesen én jelölöm ki, és évente kétszer – év elején és év végén – leülök a nagyobb cégek vezetőivel, hogy áttekintsük a terv- és tényadatokat. A napi operáció viszont a menedzsment dolga” – szögezte le.

Szerinte az adórendszer ma Magyarországon humánus és vállalkozóbarát, ami segítette a hazai gazdaság kifehérítését: „Ma szinte teljesen tiszta a működés, ami nekünk, nagyvállalatoknak is előny, mert egyenlő versenyfeltételeket teremt. Ha a mérleg két végét nézzük: fizetünk különadókat, de cserébe az általános adóterhek - vállalati és személyi szinten - az egyik legkedvezőbbek Európában, talán a világon is. Ez az alapja annak, hogy ma Magyarországon még mindig lehet növekedni, fejleszteni, és a stabil vállalkozások talpon maradni” – jegyezte meg.

Úgy vélekdett: az elitellenességet elsősorban a média gerjeszti, régi, bevált taktika világszerte: választás közeledtével előkerül a „gazdagkártya”, és rámutatnak a sikeresekre. Valóban, az infláció és a fogyasztás visszaesése mindenkit megviselt, de a megtakarítások nőtték: ez azt jelzi, hogy az emberek inkább tartalékolnak, mert bizonytalan a jövő, nem feltétlenül azt, hogy ne boldogulnának.

„Az elitellenes hangulat politikai eszköz is, amit akkor használnak, amikor a gazdaság nem felfelé ível” – fogalmazott, hozzátéve, hogy bízik abban, hogy az emberek látják a teljes képet. „Magyarországon munkaalapú gazdaság működik, egyedülálló szociális hálóval. A kormány másfél évtizede következetesen támogatja a családokat, a fiatalokat, az időseket és a vállalkozókat. Természetesen hibák mindenhol vannak, de a rendszer alapvetően működik. A cél, hogy mindenki számára legyen lehetőség előrejutni” – mondta.