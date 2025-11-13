A Mészáros Csoport érdekeltségébe tartozó MKIF Zrt. és a vállalatcsoport karitatív tevékenységét koordináló Pro Filii Alapítvány közös támogatásának köszönhetően egy korszerű gyorsbeavatkozó járművel bővült a Bicskei Önkéntes Tűzoltóság gépparkja – fogalmazott Mészáros Lőrinc az adomány átadásán csütörtökön Bicskén.

A cégcsoport tulajdonosa és a Pro Filii alapítója hozzátette: a 23 millió forintos adomány a szervezet mindennapi munkájához nyújt segítséget.

„A Mészáros Csoport a társadalmi felelősségvállalás jegyében évente közel 20 milliárd forintot fordít jótékonysági célokra. Olyan ügyek mellé állunk, amelyek létfontosságú szerepet töltenek be egy közösség életében. A tűzoltók nap mint nap emberfeletti munkát végeznek. Odaadással és bátorsággal mentenek emberi életeket, óvják és védelmezik otthonunkat és a környezetünket. Ezért döntöttünk úgy, hogy segítjük a munkájukat,

mindemellett fontos kiemelnem, hogy ezzel nem csak a Bicskei Önkéntes Tűzoltóság munkájához, hanem a Bicskei Önkormányzati Tűzoltóság tevékenységéhez is hozzájárulunk, hiszen a két szervezet szorosan együttműködik”

– mondta el az átadón Mészáros Lőrinc.

Az MTI emlékeztet, a Bicskei Önkéntes Tűzoltók (BÖT) évek óta segítik az MKIF Zrt. munkáját az M1-es autópályán, ahová évente több mint száz alkalommal riasztják őket. A tűzoltók által a szaknyelvben csak „pályaszer” autónak nevezett jármű különlegessége, hogy személyautó méretű, így az autópályán is jobb manőverező képességet és gyorsabb vonulást biztosít. A jelenlegi jármű 45 éves, így hiánypótló volt egy új, amely az átadás után azonnal szolgálatba állt.

Mészáros Lőrinc, a Mészáros Csoport tulajdonosa a Bicskei Önkéntes Tűzoltóság telephelyén 2025. november 13-án. MTI Vasvári Tamás Kép: MTI , Vasvári Tamás

Tessely Zoltán (Fidesz), a térség országgyűlési képviselője arról beszélt, hogy a bicskei tűzoltóság 1881 óta íródó története a környék élet- és vagyonvédelmében meghatározó jelentőségű, ezért az MKIF Zrt. adománya a lehető legjobb helyre került.

Bálint Istvánné (Fidesz-KDNP) polgármester, a Bicskei Önkormányzati Tűzoltóság elnöke kiemelte, hogy a tűzoltók életveszélyes helyzetekben is a bajbajutottak segítségére sietnek, nekik akarnak segíteni 24 órában, az év 365 napján. A Bicskei Önkormányzati Tűzoltóság kiemelten fontos feladatot lát el az M1-es autópálya közelsége miatt, ezért a tűzoltók maximális felkészültsége mellett elengedhetetlen, hogy minden eszköz a lehető legmodernebb legyen, ami az új járművel megvalósult – fűzte hozzá.

Németh Tamás, az MKIF Zrt. vezérigazgatója hangsúlyozta, hogy a bicskei tűzoltósággal megalakulásuk óta kiváló kapcsolatuk van, az autópályán sokszor segítették a munkájukat. Támogatásuk révén a tűzoltók még hatékonyabbak lehetnek, hiszen a 45 éves, kétszemélyes járművük helyett mostantól egy vadonatúj, ötszemélyest használhatnak.

Az új jármű egy több mint 200 lóerős dízelmotorral felszerelt Toyota Hilux platós gépkocsi, amelynek teherbírása meghaladja az egy tonnát, így a lehető legtöbb, a műszaki mentésben használható eszközt tudnak magukkal vinni a tűzoltók egy-egy baleset helyszínére.