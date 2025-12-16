Oroszország 47, úgynevezett "barátságtalan" országból fogadott nemzetközi hívások tilalmát vezeti be az előfizető előzetes beleegyezése nélkül, azzal érvelve, hogy ez a telefonos és internetes csalások elleni küzdelem.
Gyakorlatilag a fél világot letiltják
Az Ukrinform szerint az Ukrán Külügyi Hírszerző Szolgálat hívta fel a figyelmet: az orosz hatóságok által összeállított, „barátságtalan” területek listáján szerepel például
- az Európai Unió
- az Egyesült Államok
- az Egyesült Királyság
- Kanada
- Ausztrália
- Japán
- Dél-Korea
- Ukrajna.
Külön SIM-kártyát kapnak a gyerekek
A tervek szerint ráadásul nemcsak a nemzetközi bejövő hívásokat fogják korlátozni, hanem kötelezővé teszik azok megjelölését is.
Emellett az orosz kormány „gyermek SIM-kártyák” bevezetését is tervezi, amelyek lehetővé teszik a szülők számára, hogy további alkalmazások nélkül is ellenőrizzék a kiskorúak által fogyasztott tartalmakat.
Kötelező a nemzeti kémalkalmazás
A Kreml folyamatosan szigorítja a digitális szolgáltatások feletti ellenőrzését.
Az elmúlt két hétben a Roskomnadzor bejelentette, hogy egyszerre négy, népszerű oroszországi internetes szolgáltatást blokkol: a Roblox játékot, a FaceTime videohívás alkalmazást, valamint a SnapChat és WhatsApp azonnali üzenetküldőket.
Augusztusban már leállították a WhatsApp és a Telegram hanghívásait is, míg ősztől kötelezővé tették a „nemzeti kémüzenetküldő" alkalmazás, a Max előzetes telepítését az okostelefonokra és a táblagépekre Oroszországban.
Kövesse az Economx.hu-t!
Értesüljön időben a legfontosabb gazdasági és pénzügyi hírekről! Kövessen minket Facebookon, Instagramon vagy iratkozzon fel Google News és YouTube-csatornánkra!