Oroszország 47, úgynevezett "barátságtalan" országból fogadott nemzetközi hívások tilalmát vezeti be az előfizető előzetes beleegyezése nélkül, azzal érvelve, hogy ez a telefonos és internetes csalások elleni küzdelem.

Gyakorlatilag a fél világot letiltják

Az Ukrinform szerint az Ukrán Külügyi Hírszerző Szolgálat hívta fel a figyelmet: az orosz hatóságok által összeállított, „barátságtalan” területek listáján szerepel például

az Európai Unió

az Egyesült Államok

az Egyesült Királyság

Kanada

Ausztrália

Japán

Dél-Korea

Ukrajna.

Külön SIM-kártyát kapnak a gyerekek

A tervek szerint ráadásul nemcsak a nemzetközi bejövő hívásokat fogják korlátozni, hanem kötelezővé teszik azok megjelölését is.

Emellett az orosz kormány „gyermek SIM-kártyák” bevezetését is tervezi, amelyek lehetővé teszik a szülők számára, hogy további alkalmazások nélkül is ellenőrizzék a kiskorúak által fogyasztott tartalmakat.

Kötelező a nemzeti kémalkalmazás

A Kreml folyamatosan szigorítja a digitális szolgáltatások feletti ellenőrzését.

Az elmúlt két hétben a Roskomnadzor bejelentette, hogy egyszerre négy, népszerű oroszországi internetes szolgáltatást blokkol: a Roblox játékot, a FaceTime videohívás alkalmazást, valamint a SnapChat és WhatsApp azonnali üzenetküldőket.

Augusztusban már leállították a WhatsApp és a Telegram hanghívásait is, míg ősztől kötelezővé tették a „nemzeti kémüzenetküldő" alkalmazás, a Max előzetes telepítését az okostelefonokra és a táblagépekre Oroszországban.