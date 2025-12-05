A Tisza Párt támogatottsága a teljes népességen belül változatlanul 35 százalék, a Fideszé pedig 29 százalékról 30 százalékra nőtt – a Závecz Research Népszavának küldött kutatási eredményei szerint.

A mérés szerint a Mi Hazánk és a Demokratikus Koalíció 4-4 százalékon, a Magyar Kétfarkú Kutya Párt 3 százalékon áll. A pártnélküliek aránya 23 százalék.

A Závecz kiszámolta a november 23. és 30. között, telefonos és online módszerrel készült felmérés eredményéből, hogy

  • a Tisza Párt tábora kétmillió nyolcszázezer fő,
  • a kormánypárté kétmillió négyszázezer.

A biztos szavazók és pártot választók körében a Tisza Párt 47, a Fidesz 38 százalékon áll.

Sokasodnak a választás előtti közvélemény-kutatások, itt az elmúlt időszak méréseit olvashatják:A Medián felmérése szerint Orbán Viktor és Magyar Péter között holtverseny van a vezetői alkalmasságot illetően. A kisebb pártok szavazóinál és a bizonytalanoknál jelentős elmozdulás történt: Orbán Viktor megítélése javult, Magyar Péteré csökkent. A Tisza Párt hívei továbbra is kritikusabbak vezetőjükkel szemben, mint a Fidesz szimpatizánsai Orbán Viktorral.A Republikon Intézet legfrissebb mérése szerint a Tisza Párt áll jobban - jelenleg 6 százalékkal a Fideszhez képest.

XXI. Század Intézet szerint a Fidesz tovább tudott erősíteni a pozícióján (plusz egy százalékpontos javulás az október eleji méréshez képest), míg a Tisza rontott (mínusz egy pont). Jelenleg az állás kizárólag a politikailag aktívak bázisán: Fidesz 45, Tisza 40 százalék.

21 Kutatóközpont utolsó felmérése szerint egy hónap alatt mindhárom választói csoportban csökkent valamelyest a Tisza Párt előnye a Fidesz előtt. Hárompárti lenne a parlament, ha most vasárnap lennének a választások.

A Publicus Intézet kutatatása szerint a Tisza párt a teljes népességben és a biztos szavazók körében is erősödött, novemberre jelentős előrelépést ért el. Ha „most vasárnap lennének a választások”, rekordrészvétel mellett hárompárti parlament alakulna a Tisza, a Fidesz és a DK frakcióival.

A Nézőpont Intézet szerint minden második magyar Orbán Viktor győzelmére számít.

Az IDEA szerint hibahatáron belül változott a Fidesz-KDNP és a Tisza Párt támogatottsága, ezzel együtt október elejére növekedett a Tisza előnye a teljes népesség körében.

A Minerva Intézet szerint, bár a Tisza támogatottsága csökkent, a Fideszé pedig nőtt, még Magyar Péter pártja áll az élen, de jól szólítja meg a bizonytalanokat Orbán Viktor.