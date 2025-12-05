A Tisza Párt támogatottsága a teljes népességen belül változatlanul 35 százalék, a Fideszé pedig 29 százalékról 30 százalékra nőtt – a Závecz Research Népszavának küldött kutatási eredményei szerint.
A mérés szerint a Mi Hazánk és a Demokratikus Koalíció 4-4 százalékon, a Magyar Kétfarkú Kutya Párt 3 százalékon áll. A pártnélküliek aránya 23 százalék.
A Závecz kiszámolta a november 23. és 30. között, telefonos és online módszerrel készült felmérés eredményéből, hogy
- a Tisza Párt tábora kétmillió nyolcszázezer fő,
- a kormánypárté kétmillió négyszázezer.
A biztos szavazók és pártot választók körében a Tisza Párt 47, a Fidesz 38 százalékon áll.
A XXI. Század Intézet szerint a Fidesz tovább tudott erősíteni a pozícióján (plusz egy százalékpontos javulás az október eleji méréshez képest), míg a Tisza rontott (mínusz egy pont). Jelenleg az állás kizárólag a politikailag aktívak bázisán: Fidesz 45, Tisza 40 százalék.A 21 Kutatóközpont utolsó felmérése szerint egy hónap alatt mindhárom választói csoportban csökkent valamelyest a Tisza Párt előnye a Fidesz előtt. Hárompárti lenne a parlament, ha most vasárnap lennének a választások.
A Publicus Intézet kutatatása szerint a Tisza párt a teljes népességben és a biztos szavazók körében is erősödött, novemberre jelentős előrelépést ért el. Ha „most vasárnap lennének a választások”, rekordrészvétel mellett hárompárti parlament alakulna a Tisza, a Fidesz és a DK frakcióival.
A Nézőpont Intézet szerint minden második magyar Orbán Viktor győzelmére számít.
Az IDEA szerint hibahatáron belül változott a Fidesz-KDNP és a Tisza Párt támogatottsága, ezzel együtt október elejére növekedett a Tisza előnye a teljes népesség körében.
A Minerva Intézet szerint, bár a Tisza támogatottsága csökkent, a Fideszé pedig nőtt, még Magyar Péter pártja áll az élen, de jól szólítja meg a bizonytalanokat Orbán Viktor.
