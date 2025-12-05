A Tisza Párt támogatottsága a teljes népességen belül változatlanul 35 százalék, a Fideszé pedig 29 százalékról 30 százalékra nőtt – a Závecz Research Népszavának küldött kutatási eredményei szerint.

A mérés szerint a Mi Hazánk és a Demokratikus Koalíció 4-4 százalékon, a Magyar Kétfarkú Kutya Párt 3 százalékon áll. A pártnélküliek aránya 23 százalék.

A Závecz kiszámolta a november 23. és 30. között, telefonos és online módszerrel készült felmérés eredményéből, hogy

a Tisza Párt tábora kétmillió nyolcszázezer fő,

a kormánypárté kétmillió négyszázezer.

A biztos szavazók és pártot választók körében a Tisza Párt 47, a Fidesz 38 százalékon áll.