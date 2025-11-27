Lázár János szerint eredményesebben védték meg a nemzeti érdeket, mint ahogy az ellendrukkerek támadták. Az építési és közlekedési miniszter a Facebook-oldalán jelentette be, hogy

megvan a forrás, kezdődhet 1000 km vasúti pálya felújítása, döntött az Európai Beruházási Bank: végre befogadta a magyar hitelkérelmet.

Szerinte hiába próbáltak „kavarni a saját hazájuk ellen a Tisza brüsszeli emberei, hiába helyezte politikai nyomás alá a bank vezetését az Európai Bizottság, végül győzött a józan ész és a közös gazdasági érdek”.

A tárcavezető leszögezte, hogy a következő bő 1 évben közel 800 milliárd forintnyi értékben valósulhatnak meg olyan vasútiinfrastruktúra-fejlesztési projektek, amelyek jók a magyar embereknek, de jók az európai gazdaságnak is.

Lázár János még tavaly ősszel jelentette be, hogy a kormány nem vár tovább a brüsszeli támogatások folyósítására, hanem 1 milliárd euró hitelt igényel az Európai Beruházási Banktól (EIB) az infrastruktúra korszerűsítésére. A kormány vállalta, hogy a hitel mellé további ugyanolyan nagyságrendű forrást biztosít, így összesen körülbelül 800 milliárd forint áll majd rendelkezésre a magyar vasút korszerűsítésére. Ennek keretében közel 500 kilométernyi vasúti pályát újítanak fel, felszámolják a lassújeleket 119 kilométeren, és 490 kilométeren bevezetik a legmodernebb, központi forgalomirányítást.

Ahogy arról az Economx is beszámoltoktóber elején, az EIB Menedzsment Tanácsa támogatta, hogy Magyarország egymilliárd eurós hitelhez jusson, a miniszter bejegyezése azt mutja, hogy ezek szerint az Igazgatótanács is rábólintott a magyar kérelemre.