A világ legnagyobb alvás szakmai szervezete, az Egyesült Államok-beli központú World Sleep Society a Magyar Alvás Szövetséget hivatalosan a nemzetközi szervezet tagjává nyilvánította.

Az eddigi partneri kapcsolatra épülő új lehetőség a széles körű nemzetközi együttműködés kereteit bővíti, a közép-kelet-európai koordinációs tevékenyégnek nemcsak szakmai, hanem a jogi kereteit is megerősítve.

Magyarország a Magyar Alvás Szövetség koordinálásával és szervezésével évek óta kapcsolódik a nemzetközi programokhoz, több területen, – így az alvásminőség-kutatás, az alvásminősítési rendszerek (Sleepfriendly Product/Company/Hotel), vállalati dolgozói alvástréningek, az alvás-életmód prevenció, az alvásipari együttműködés, World Sleep Day események vonatkozásában érdemelte ki a világszervezet figyelmét és elismerését.

Mindez az elmúlt több, mint másfél évtizedben végzett kiemelkedő magyarországi alvás szakmai, elsősorban az életmódot alapvetően meghatározó edukációs, tudományos ismeretterjesztő munkának, több száz munkatárs elkötelezett orvosi, kutatói, egészségügyi, életmód szakember hozzájárulásának köszönhető – hangsúlyozta G. Németh György, a Magyar Alvás Szövetség elnöke.

Magyarországon ezek szellemében készülnek a 2026. évi nemzetközi alvás projektek megvalósítására, lehetővé téve mindazok kapcsolódását, akik fontosnak tartják, hogy jobban aludjanak az emberek. A 2026. évi World Sleep Society jelmondata: Sleep Well, Live Better! Aludj jól! Élj jobban!