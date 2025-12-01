Lázár János saját Facebook-oldalán tette közzé a Patriótának adott nyilatkozata egy részletét, amikor arról beszél, hogy hamarosan kaphatóak lesznek a Lázárinfós pulóverek, sapkák és más ajándéktárgyak.

A Fehér Házban vannak sapkák, tárgyak, európai politikai szokással ellentétben ő ezt szívesen adja - mondta Donald Trumpról a tárcavezető, aki maga is sorban állt az Ovális Irodában Orbán Viktorral együtt az amerikai elnök asztalánál egy-egy dedikált sapkáért „Trumpnak mindenben igaza volt”, illetve „Tegyük ismét naggyá Amerikát” felirattal.

„Megkérdezi, hány gyereked van, és küld a gyerekeknek (…) vagy a feleségednek egy tollat, vagy valamit, hát ilyen” - folytatta Lázár János a hvg.hu összefoglalója szerint az amerikai elnök bemutatását, majd zárójelben megjegyezte, hogy az ő nevével fémjelzett országjáró túra- és utcafórum-sorozatról, a Lázárinfóról ő is csinál „termékshopot”. Mint mondta: „jön a Lázárinfó termékshop, pulóver, sapka, minden lesz, toll.”

A Lázárinfó „mörcsök” azért nem lesznek ingyen, mert „egy kis pénzt kell azért majd keresni”, amit majd jótékony célra fordítanak. Hogy pontosan mikor nyílik a webshop vagy hol lehet majd hozzájutni a Lázárinfós tárgyakhoz és mennyiért, azt egyelőre nem árulta el a miniszter. Arról az Economx is beszámolt, hogy az Orbán Viktor jegyzeteivel díszített pólók, pulóverek már megrendelhetőek.