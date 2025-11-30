Tavaly májusban jelentette be Lázár János a Debrecen Televízió műsorában jelentette be, hogy az új Közlekedési Múzeumot a cívisvárosban, a BMW-gyár közelében építik meg. A szaktárca ezt követően kiírt egy ötletpályázatot, amelyre 18 pályamű érkezett, közülük az Archiko Kft. építésziroda tervét találta a legjobbnak a zsűri, emellett még nyolcat díjaztak. A nyár folyamán a szaktárca kiírta a Magyar Közlekedési Múzeum debreceni megépítését célzó beruházás építészeti tervpályázatát, melynek most hirdették ki az eredményét – írta a dehir.hu.

Az új pályázat mindenkit meglepett.

Az ötletpályázat nyertes tervében megjelent vitorláshajó formájú épülethez képest ugyanis egy merőben más épületet mutattak be.

A 25 millió forinttal járó fődjat a DAW Építész Stúdió Kft. nyerte el pályaművével,

a 20 millió forintos második díjat a Archiko Kft., a GAV-ART STÚDIÓ Kft. és a T1 STUDIO Kft. közös pályaműve kapta,

a harmadik legjobb pályázatot FINTA Stúdió Kft. és a Zaha Hadid Architects nyújtotta be közösen, amit 15 millió forinttal díjaztak.

A szaktárca emellett még három cég (BORD Építész Stúdió Kft., Tecton Kft. és Napur Architect Kft.) pályaműveit vásárolja meg a bíráló bizottság javaslata alapján.

Lánszki Regő, országos főépítész, építészeti államtitkár, a zsűri elnöke a díjátadón úgy fogalmazott, az új Közlekedési Múzeum születése olyan szemléletet jelez, amely végre egészben látja az országot – nem központ és vidék ellentéteként, hanem összekapcsolódó városok hálózataként.

Mint mondta:

„A díjazott koncepció olyan épületet ígér, amely egyszerre modern és visszafogott, karakteres, de nem hivalkodó. Légies, megjelenésével ötletesen üzeni a funkcióját. Egy olyan új jelkép, amely a tájba simul, mégis messziről felismerhető, és amelyben a tradíció és az innováció természetes módon kapcsolódik össze. Ez az épület nemcsak egy múzeum lesz, hanem egy újfajta országos gondolkodás első látható jele” – emelte ki Lánszki Regő.

Schneller Domonkos, a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum főigazgatója arról beszélt, hogy gyűjteményük fejlesztése és bővítése folyamatos.

„Ha mindez megvan, valóban nem lesz más dolgunk, minthogy egy olyan épületet hozzunk létre, ami méltó és alkalmas helyszín egy ilyen átfogó kiállítás megrendezéséhez” – hallhattuk Schneller Domonkost.

A főigazgató elmondta, a tervpályázat jelentős előrelépés az ötletpályázathoz képest, a tervpályázaton már olyan megoldások születnek, melyek már szakmailag, funkcionálisan és múzeumszakmai szempontból is közelebb állnak a megvalósíthatósághoz, egy komplex tervezés alapját képezhetik.

Az magyarepitok.hu oldalán nézegethetik meg a képeket.