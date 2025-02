Még a DNS-adatbázist is bevetné Terézváros a kutyapiszok ellen

Százezres nagyságrendű büntetést helyezett kilátásba a VI. kerület vezetése azon kutyatartók ellen, akik nem szedik fel a kutyapiszkot, nem visznek magukkal ehhez zacskót, póráz nélkül sétáltatják az állatot vagy éppen nincs benne chip. A kerület már így is megemelte a köztéri takarításra szánt összeget, most ebből lett elegük. Bevetnék a DNS-t is.