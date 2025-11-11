November 10-től november 21-ig az M5-ös autópálya soroksári csomópontjánál korlátozások léptek életbe burkolatfelújítás miatt. Szintén felújítás miatt november 11-től november 22-ig az M5-ös és az M51-es csomópontjánál is forgalomkorlátozásra kell számítani.
érdemes tehát e helyszíneken torlódásra számítani a korlátozások miatt.
Ha az említett szakaszok környékén közlekedünk, megnövekedett menetidővel érdemes számolni. Az Útinform és a Google Maps segítségünkre lehet a tervezésnél.
Mint azt megírtuk, november 10-től november 21-ig felújítási munkákat végeznek az M0-s autóút és a 7-es főút csomópontjánál.
