November 10-től november 21-ig az M5-ös autópálya soroksári csomópontjánál korlátozások léptek életbe burkolatfelújítás miatt. Szintén felújítás miatt november 11-től november 22-ig az M5-ös és az M51-es csomópontjánál is forgalomkorlátozásra kell számítani.

A Totalcar figyelmeztet:

érdemes tehát e helyszíneken torlódásra számítani a korlátozások miatt.

Ha az említett szakaszok környékén közlekedünk, megnövekedett menetidővel érdemes számolni. Az Útinform és a Google Maps segítségünkre lehet a tervezésnél.

Mint azt megírtuk, november 10-től november 21-ig felújítási munkákat végeznek az M0-s autóút és a 7-es főút csomópontjánál.