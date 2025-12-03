Negyvenöt esetben intézkedtek a rendőrök buszsáv jogosulatlan használata miatt a főváros főbb útvonalain tartott, kétnapos ellenőrzés alatt – közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) az MTI-vel.

November 26-án és 27-én a BRFK kiemelt ellenőrzést végzett a főváros főbb közlekedési útjain,

  • a Hegyalja,
  • a Budaörsi,
  • a Rákóczi,
  • az Andrássy,
  • a Nagykőrösi,
  • a Soroksári úton lévő buszsávokban.

A két napon összesen 55 esetben intézkedtek a rendőrök, helyszíni bírságot 47 emberrel szemben szabtak ki, a legtöbb intézkedés – 45 eset – a buszsáv jogosulatlan használata miatt történt, emellett egy járművezető záróvonalon áthaladás, egy pedig útburkolati jel figyelmen kívül hagyása miatt kapott helyszíni bírságot – tájékoztattak.

Szabálysértési feljelentést négy esetben tettek a rendőrök:

  • két emberrel szemben autóbusz forgalmi sáv jogosulatlan használata miatt,
  • egy fővel szemben engedély nélküli vezetés,
  • egy fővel szemben pedig ideiglenes rendszám szabálytalan használata miatt.

Közigazgatási bírsággal három járművezetőt sújtottak biztonsági öv használatának elmulasztása miatt – áll a közleményben.