Negyvenöt esetben intézkedtek a rendőrök buszsáv jogosulatlan használata miatt a főváros főbb útvonalain tartott, kétnapos ellenőrzés alatt – közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) az MTI-vel.
November 26-án és 27-én a BRFK kiemelt ellenőrzést végzett a főváros főbb közlekedési útjain,
- a Hegyalja,
- a Budaörsi,
- a Rákóczi,
- az Andrássy,
- a Nagykőrösi,
- a Soroksári úton lévő buszsávokban.
A két napon összesen 55 esetben intézkedtek a rendőrök, helyszíni bírságot 47 emberrel szemben szabtak ki, a legtöbb intézkedés – 45 eset – a buszsáv jogosulatlan használata miatt történt, emellett egy járművezető záróvonalon áthaladás, egy pedig útburkolati jel figyelmen kívül hagyása miatt kapott helyszíni bírságot – tájékoztattak.
Szabálysértési feljelentést négy esetben tettek a rendőrök:
- két emberrel szemben autóbusz forgalmi sáv jogosulatlan használata miatt,
- egy fővel szemben engedély nélküli vezetés,
- egy fővel szemben pedig ideiglenes rendszám szabálytalan használata miatt.
Közigazgatási bírsággal három járművezetőt sújtottak biztonsági öv használatának elmulasztása miatt – áll a közleményben.
