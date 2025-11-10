Péntekről szombatról virradó éjszaka nagyszabású rendőri akció zajlott a belvárosi Dojo Club nevű szórakozóhelyen Budapesten. A Telex hétvégi beszámolója alapján a bulizók előállítása során megtiltották nekik, hogy videófelvételeket készítsenek, a helyszíni orvosszakértők pedig a jelenlévők pupilláját, nyelvszárazságát és a pulzusszámát is ellenőrizték.

A Partizán riportja alapján többeket is, akiknél a rendőrség szerint felmerült a gyanúja a kábítószer-fogyasztásának, megbilincseltek. Ez jogvédő szervezetek szerint túlzás volt a rendőrök részéről.

Az MTI tudósítása szerint Fülöp Gergely, a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) Kommunikációs Osztályának vezetője hétfőn a razziáról tartott sajtótájékoztatón elmondta, hogy egy kábítószer-terjesztőkkel szemben folytatott nyomozás miatt, konkrét bűnügyi információk alapján tartott a rendőrség razziát hétvégén Budapesten, egy belvárosi szórakozóhelyen. Mint fogalmazott, ez nem egy ad hoc módon kiválasztott szórakozóhely volt, hanem egy kábítószer-kereskedelem miatt már folyamatban lévő eljárássorozat egyik állomása.

Az ügyben korábban kábítószer-kereskedelem miatt őrizetbe vettek egy gyanúsítottat, akinek a letartóztatását a bíróság már elrendelte. Az eljárás során körülbelül öt kilogramm, különböző típusú kábítószert foglaltak le, ezek feketepiaci értéke nagyjából 55 millió forint. Ezen eljárás nyomán jutott el a rendőrség a szórakozóhelyhez, amellyel kapcsolatban egyébként több lakossági bejelentést is kaptak kábítószer-fogyasztás és birtoklás miatt - közölte Fülöp Gergely.

Simó Szilveszter, a BRFK Kábítószerbűnözés Elleni Osztály megbízott vezetője elmondta: november 8-án 00.55-kor jelente meg a rendőrök a belvárosi szórakozóhelyen, majd intézkedés alá vonták az ott szórakozókat, illetve a vendéglátóegység személyzetét. Az ellenőrzés során igazoltattak és a ruházatokat is átvizsgáltak. Ezt követően egészségügyi személyzet is megvizsgálta az ott tartózkodókat, és klinikai tünetek alapján döntöttek a vizeletminta-vételről, amelyet a BRFK II. kerületi Gyorskocsi utcai épületében végeztek el. Simó Szilveszter tájékoztatása szerint az igazoltatás során a szórakozóhelyen 211 embert vontak ellenőrzés alá, közülük 49-en estek át vizeletgyorsteszten, és végül 16 emberrel szemben indítottak büntetőeljárást kábítószer-birtoklás miatt.



A pozitív gyorsteszt eredményei szerint tizenegy ember tesztje kokainra, kettőé THC-ra, egy emberé amfetaminra, egy másiké kokainra, THC-ra és amfetaminra, egy harmadik tesztje pedig kokainra és THC-ra volt pozitív.

Simó Szilveszter azt is közölte, hogy az érintetteket nem vették őrizetbe, mindegyikük szabadlábon védekezik, közülük három nő és tizenhárom férfi. Nemzetiségük szerint kettő török, egy spanyol, egy izraeli a többi tizenkettő pedig magyar állampolgár.

Simó Szilveszter elmondása szerint a szórakozóhely területén, a tánctéren, a pultok előtt összesen tizennégy darab kisméretű simítózáras nejlonzacskót találtak eldobálva, amelyek kábítószert vagy annak maradványait tartalmazták.

Ezekről megállapították, hogy azok "kokainfajtájú" kábítószerek. Az eldobált zacskók ügyében ismeretlen tettes ellen kábítószer-kereskedelem miatt indítottak büntetőeljárást.

Fülöp Gergely a kérdésekre válaszolva elmondta, hogy olyan embereket állítottak elő, akiknek a helyszíni orvosok elsődleges szakvéleménye alapján felmerült, hogy kábítószert fogyaszthattak. Az ilyen emberek viselkedése szélsőségesen egyik pillanatról a másikra is megváltozhat, és éppen ezért a rendőrségi törvénynek megfelelően mind az önkárosítás, mind a támadás megelőzése, tehát a biztonság érdekében használtak bilincseket.

Arra a kérdésre válaszolva, hogy miért szólították fel a jelenlévőket, hogy ne készítsenek felvételeket a mobiltelefonjaikkal, kiemelte: egy szórakozóhelyen zajló ellenőrzés során az összes ottlévő ember intézkedés alá vont személynek minősült.

Az intézkedés alá vont személyeknek követniük kell a rendőrök utasításait, így azt a felszólítást is, hogy ne készítsenek felvételt az intézkedésről.

Ennek indokai között sorolta, hogy zárt, viszonylag szűk helyen, nagy tömegben intézkedtek a rendőrök, és „az ember arcába" nyomott mobiltelefon, akár vakuval használva elvonja az intézkedők figyelmét.

Továbbá - mint mondta - azt sem tudták, hogy kivel szemben intézkednek, felmerült, hogy akár később kábítószer-terjesztő is lehet közöttük, és azt sem akarták, hogy olyan felvételek „menjenek ki", amelyek esetleg segítheti a későbbi bűntársakat.

Hangsúlyozta, a megjelent hírekkel ellentétben nem csak pulzusvizsgálatról volt szó az orvosok vizsgálatakor. A vizsgálatok részét képezte a pulzus- és a pupillavizsgálat, de figyelmet fordítottak a viselkedésre, verejtékezésre, és akár a nyelvszárazságra is.