Még egy kicsit élvezhetjük az ősz jobbik oldalát, bár a köd már egyre több helyen lesz uralkodó. Jelentős csapadék hétvégéig nem érkezik.

Csütörtökön helyenként akár tartósabban is megmaradhat a köd. Napközben sokfelé napos időben lesz részünk. Számottevő csapadék sehol sem várható, viszont a ködös tájakon szitálás nem kizárt. Általában gyenge, mérsékelt marad a keleti, északkeleti szél. Kora reggel 4, délután 13 fok körül alakul a hőmérséklet.

Csütörtökön időjárási front nem lesz felettünk, de egyeseknél fejfájás, migrén, keringési panaszok és vérnyomásproblémák előfordulhatnak.



A Dunántúl északi felén az élénk, néhol erős szél fokozhatja a fejfájásos panaszokat, illetve ingerlékenységet, nyugtalanságot okozhat.

Pénteken sokfelé párásan, ködösen indul a nap, és helyenként csak lassan oszlanak majd fel a pára- és ködfoltok. A Dunántúlon és délen már több felhő lehet az égen, máshol a pára- és ködfoltoktól eltekintve többnyire napos időre van kilátás. Jelentős csapadék sehol sem várható, viszont a ködös tájakon szitálás, hajnalban akár ónos szitálás előfordulhat. A Dunántúl nyugati, délnyugati részén élénk, néhol erős lesz a déli, délkeleti szél. Hajnalra -4 és +4 fok közé csökken a hőmérséklet. Délután 12-17 fokra számíthatunk, de a tartósabban párás, ködös, felhős tájakon 10 fok alatt maradhatnak a maximumok.

Szombat reggelre is sokfelé képződik pára, köd, illetve rétegfelhőzet, mely helyenként tartósan megmaradhat. Ugyanakkor a magasban is több felhő lesz az égen, és többfelé kialakulhat eső, zápor. Csak néhol élénkülhet meg a légmozgás. Napközben az ország nagyobb részén 11-16 fokot mérhetünk, de a tartósan ködös, felhős részeken hidegebb lesz.

Vasárnap és hétfőn sok felhő lesz felettünk, illetve tartósan párás, ködös tájakkal is találkozhatunk. Helyenként eső, zápor is kialakulhat. Csak kevés helyen süthet ki hosszabb időszakokra a nap. Helyenként megélénkül a szél. Vasárnap 8-15, hétfőn 8-14 fokra van kilátás a kora délutáni órákban.