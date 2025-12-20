Ma marad a borongós, nyirkos, helyenként napközben is párás, ködös idő. Szitálás, ködszitálás előfordulhat. Az Időkép szerint nem lesz jelentős a légmozgás. Délután pedig 7 fok körül alakul a hőmérséklet.

Szombaton nem várható fronthatás, de az ország nagy részén napközben is borongós, nyirkos idő várható, emiatt sokaknál léphetnek fel ízületi bántalmak, valamint fejfájás, görcsös panaszok is előfordulhatnak.



A melegedésre érzékenyeknél migrén, vérnyomás-ingadozás, keringési és emésztési panaszok alakulhatnak ki.

Vasárnap is marad az egyhangú, szürke időjárás, hajnalra ismét nagy területen képződik köd, amely helyenként egész nap megmaradhat. Napsütésre csak a magasabb hegycsúcsokon van esély. Szitálás, ködszitálás, hajnalban a gyengén fagyos tájakon ónos szitálás továbbra is előfordulhat. A légmozgás gyenge, mérsékelt marad. Kora reggel -1, +5, napközben 3-8 fokot mérhetünk.



Hétfőn borongós, szürke idő uralja az ország nagy részét. A Dunától keletre lehetnek olyan tájak, ahol elvékonyodhat, szakadozhat a felhőzet, és kisüthet a nap. Gyenge eső, szitálás, hajnalban a gynegén fagyos tájakon ónos szitálás továbbra is kialakulhat. A keleti-délkeleti szél a Dunántúlon és helyenként a középső tájakon megélénkülhet. Délután 3-8 fokra van kilátás.

Kedden a hétfőihez hasonló időre van kilátás, de a Dunántúlon és a középső tájakon már nagyobb területen feltámadhat a keleti, délkeleti szél, helyenként erős széllökések is lehetnek.

Szerdán változhat időjárásunk, egy mediterrán ciklon hozhat csapadékot, élénk, erős északkeleti szelet. A maximumok 1 és 7 fok között alakulhatnak.