Ma tartósan borongós, párás, ködös időre van kilátás a térségben. Számottevő csapadék nem várható, de helyenként szitálás, ködszitálás kialakulhat. Gyenge marad a keleties szél. Napközben 9 fok körül alakul a hőmérséklet – írta az Időkép.

Szombaton jelentős hőmérséklet-különbség alakulhat ki az ország egyes részei között, ami sokak szervezetét megterhelheti. Mind a melegfrontra, mind a hidegfrontra érzékenyek tapasztalhatnak különféle panaszokat. Fejfájás, göröcsös panaszok jelentkezhetnek, valamint sajoghatnak az ízületek.

Lehangoltság, kedvtelenség, rossz közérzet is előfordulhat, illetve romlik a hő- és komfortérzet.



A déli tájakon, ahol kisüt a nap, ott a melegfrontra érzékenyek körében migrén, vérnyomás problémák, szédülés és keringési panaszok előfordulhatnak.



A szelesebb tájakon élők körében tovább fokozódhatnak a fejfájásos panaszok, valamint ingerlékenység, nyugtalanság is jelentkezhet.

Vasárnap sok felhő lesz felettünk, és északon helyenként napközben is párás, ködös marad az idő. Délen süthet ki hosszabb-rövidebb időszakokra a nap. Kezdetben északnyugaton, északon és északkeleten többfelé kialakulhat eső, majd délután már csak északkeleten valószínű csapadék. Az ország déli felén többfelé élénk, néhol erős lesz a délnyugati, nyugati szél. Hajnalban 4 és 11 fok között alakulnak a minimumok. Napközben nagy lesz a hőmérsékleti kontraszt, 7 és 20 fok között alakul a csúcshőmérséklet, a tartósan felhős, nyirkos északi, északkeleti országrészben mérhetjük az legalacsonyabb, a naposabb déli tájakon a legmagasabb értékeket.



Hétfőn egy hullámzó hidegfront érkezik, melynek hatására erősen felhős, borongós időben lesz részünk. Sokfelé kell számítani esőre, záporra, de délen, délkeleten helyenként akár zivatarok is kialakulhatnak. Az élénk, erős délies szél délután fokozatosan nyugatira, északnyugatira fordul, és helyenként viharossá fokozódik. A legmagasabb hőmérséklet 9 és 20 fok között alakul, délen, délkeleten várható a legmelegebb idő.

Kedden egyre többfelé felszakadozik a felhőzet, kisüt a nap, de keleten, délkeleten felhősebb maradhat az idő. Kezdetben helyenként még kisebb eső, zápor előfordulhat, majd napközben említésre méltó csapadék már sehol sem várható. Az élénk, erős északi, északnyugati szél estére veszít erejéből. Kora délután 5-11 fokra van kilátás.

Szerdán hosszabb-rövidebb időre mindenhol kisüthet a nap, számottevő csapadék nem valószínű. Északnyugaton élénk lehet a délkeleti szél. Reggel sokfelé fagyni fog, majd napközben 5-11 fokot mutathatnak a hőmérők.