Szombaton is a hidegfrontra fokozottan érzékenyeknél fordulhat elő fejfájás, görcsös panaszok. Felerősödhetnek az ízületi bántalmak is – írja orvosmeteorológiai előrejelzésében az Időkép.

Ismét jelentős lesz a napi hőingadozás, ami keringési problémákat, vérnyomás-ingadozást, rosszullétet okozhat.

A szeles idő miatt tovább fokozódhatnak a fejfájásos panaszok, valamint ingerlékenység és nyugtalanság is előfordulhat.

Az UV-sugárzás 11 és 16 óra között a naposabb tájakon és időszakokban elérheti az erős fokozatot.

Ma kora délutánra kisüt a nap, gomolyfelhők lesznek felettünk, helyenként futó záporok alakulhatnak ki. Erős lesz a nyugati, északnyugati szél. Délután 16 fok körül alakul a hőmérséklet.

Vasárnap is gyakran zavarhatják felhők a napsütést, és többfelé kell számítani esőre, záporokra. Az ország déli felén nagyobb eséllyel zivatarok is kialakulhatnak. Többfelé élénk, erős, néhol viharos lesz az északnyugati szél. Kora reggel 1 és 10 fok várható. A csúcshőmérséklet 15 és 21 fok között alakul.



Hétfőn is folytatódik a napos-gomolyfelhős idő. Az ország északkeleti harmadában alakulhatnak ki nagyobb eséllyel záporok, zivatarok, de a hajnali, reggeli órákban csendes eső is eshet. A sokfelé erős északnyugati szelet több helyen kísérhetik viharos lökések. Délután 15-23 fok várható.

Kedden az ország nagy részén sok napsütésre számíthatunk, csak néhol alakulhat ki zápor, zivatar. Élénk, erős lesz az északnyugati szél. Délután 19-24 fok valószínű.

Szerdán fátyol- és gomolyfelhős időre van kilátás elszórtan záporokkal, zivatarokkal. A délire forduló szél a Dunántúlon megélénkül, néhol megerősödik. A csúcshőmérséklet 20-26 fok között alakul.

Csúcsok, amelyeket most messze elkerülünk:

1983. május 17-én 33,5 fokot mértek Tiszakécskén,

1994. május 18-án 35 fokot Vásárosnaményban,

1995. május 19-én 34,5 fokot mutatott a hőmérő Kisteleken.

1979-ben, de még 1920-ban is 35 fok körül volt a csúcshőmérséklet ezekben a napokban.