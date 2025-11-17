Hétőn általában erősen felhős vagy borult lesz az ég, a déli és keleti országrészben süthet ki hosszabb-rövidebb időre a nap. Sokfelé várható eső, zápor, az érkező hidegfronthoz kapcsolódóan zivatarok is kialakulhatnak. Tartós, kiadós esőre északnyugaton a legnagyobb az esély. Kezdetben a délnyugati, déli, majd délutántól az egyre nagyobb területen északnyugatira forduló szelet erős, helyenként viharos lökések kísérhetik. Átmenetileg zivatarok környezetében is viharossá fokozódhat a szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet az északnyugati, északi országrészben 9 és 15, máshol 16 és 22 fok között várható. Késő este többnyire 3 és 13 fok közötti értékek valószínűek - közölte a HungaroMet.

Keddre a front elvonul, reggel még keleten, északkeleten, illetve helyenként a Dél-Dunántúlon eshet, majd délután az ország nagy részén már a napsütésé lesz a főszerep, csapadék nem valószínű. Az északnyugati szél főként a középső megyékben és a Dunántúlon még sokfelé élénk, kezdetben erős lesz. Hajnalban -1, +7, napközben 5-10 fok várható.

Szerdán a helyenként párás, ködös reggelt követően változóan felhős-napos időre van kilátás. Számottevő csapadék nem várható. A Dunántúlon élénk, északnyugaton néhol erős lehet a déli-délkeleti szél. Reggel szinte mindenhol fagyni fog, majd napközben 5-10 fokot mutathatnak a hőmérők.

Csütörtökön országszerte már többször megnövekszik a felhőzet, és elszórtan esőre, záporra is számítani kell. A légmozgás nem lesz jelentős. A legmagasabb hőmérséklet 4 és 13 fok között alakulhat - olvasható az Időkép előrejelzésében.