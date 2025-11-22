Éjjel sokfelé esett az eső, havas eső és hó. Kora délelőttre megszűnik a csapadék, de csak helyenként szakadozhat fel a felhőzet. Este újabb csapadék érkezik, ez már mindenhol hó lesz. Az északi-északnyugati szél mérsékelt, néhol élénk lesz. A hőmérséklet kora reggel 1, napközben pedig 5 fok körül alakul – írta az Időkép.

Szombaton a Dunántúlon hideg-, a Dunától keletre kettősfronti hatás várható, emiatt a frontérzékenyek körében fejfájás, migrén, vérnyomás-ingadozás, keringési problémák jelentkezhetnek. A sokfelé szeles időben a tünetek erősödhetnek, valamint feszültebbek, nyugtalanabbak lehetünk.

A hideg hatására felerősödhetnek a kopásos eredetű ízületi fájdalmak.

Vasárnapra virradóan még többfelé havazhat, keleten is vált a halmazállapot, majd napközben a csapadék szűnik, már csak északon és keleten fordulhat elő hószállingózás, gyenge havazás, a Dunántúlon kiderül az ég. A szél nyugatira-délnyugatira fordul, többfelé lehet élénk. Hajnalban -6 és +1, míg kora délután -2 és +4 fok között alakul a hőmérséklet.

A jelenlegi számítások szerint hétfőn újabb csapadéktömb érkezhet.

Főként az Északi-középhegységben és néhol északnyugaton számíthatunk hóra, havas esőre, másutt eső valószínű, de a reggeli órákban a Dunántúlon fagyott eső, ónos eső sem kizárt. A délies szél feltámad, északnyugaton helyenként erős lökések kísérhetik. Hajnalban országszerte fagyni fog, a hosszabb ideig derült, vastagabb hóval fedett tájakon -10 foknál is hidegebb lehet. Kora délután -1 és +9 fok között alakulhat a legmagasabb hőmérséklet.

Kedden ismét sokfelé szükség lesz az esernyőkre, átmenetileg csupán keleten, délkeleten szakadozhat fel a felhőzet rövid időszakokra. Nyugaton, északnyugaton havas eső, havazás is előfordulhat. A szél többfelé lehet élénk, délutántól a Dél-Dunántúlon erős. A maximumok 1 és 15 fok között alakulhatnak, nyugaton lesz a leghidegebb, a keleti, délkeleti határ közelében pedig a legmelegebb.