Ma gyakran lesz erősen felhős, időnként borult az ég a térségben, de csapadék nem várható. Általában gyenge marad az északnyugati szél. Kora délután 5 fok körül alakul a hőmérséklet – írta az Időkép.

Szombaton gyenge kettősfronti hatásban lesz részünk, emiatt az érzékenyek körében fejfájás, migrén, vérnyomás problémák, keringési panaszok, fáradékonyság és dekoncentráltság egyaránt előfordulhat. A felhős, borongós tájakon élők lehangoltak, kedvtelenek lehetnek, illetve alacsony lesz a hő- és komfortérzetük, viszont a naposabb tájakon élők hangulata, közérzete javulhat.

Vasárnap az ország nyugati harmadán számíthatunk a legtöbb napsütésre, máshol felhős, borongós időben lesz részünk. Keleten, északkeleten kisebb eső is kialakulhat. Reggelre többfelé képződik pára, köd, mely elsősorban északkeleten, keleten tartósabban is megmaradhat. Gyenge, mérsékelt marad a légmozgás. Hajnalban -5 és +4, kora délután 3 és 10 fok között alakul a hőmérséklet, a tartósan párás, ködös tájakon marad hidegebb az idő.

Hétfőn sokfelé lesz párás, ködös a reggel, és többfelé napközben is párás, nyirkos, szürke maradhat az idő. Viszont lesznek olyan tájaink is, ahol pár órára kisüt a nap. Jelentős csapadék nem várható, de elszórtan szitálás, hajnalban ónos szitálás kialakulhat. Továbbra sem lesz jelentős a légmozgás. Kora délután 1 és 9 fok közötti értékeket mérhetünk, a tartósan nyirkos tájakon lesz a leghidegebb napközben.