Húsz éve nem látott fordulatot vetít előre a legfrissebb hosszútávú időjárás előrejelzés: úgy tűnik, 2025-ben ismét esély nyílhat fehér karácsonyra Magyarországon. A meteorológusok szerint több nagyvárosban már több mint egy évtizede nem hullott hó december 24-én, így különösen figyelemre méltó, hogy az idei modellek jelentősebb havazást valószínűsítenek.

Budapesten legutóbb 2002-ben, Debrecenben 2005-ben, míg Szegeden, Szombathelyen és Pécsett 2007-ben volt hó karácsony napján. A Kékestetőn 2021-ben borította be a hó az ünnepet. Ehhez képest a jelenlegi előrejelzés arra utal, hogy idén akár országszerte érkezhet kiadós havazás szenteste.

A december időjárása összességében csapadékosnak ígérkezik, de a hónap első napjain még a napsütés lesz a meghatározó.

A hónap közepén azonban markáns hidegfront érkezhet, amely már kedvez a havazásnak. A modellek alapján december 24-én nagyobb mennyiségű hó is hullhat, amely nemcsak a magasabban fekvő területeken, hanem síkvidéken is megmaradhat.

A hideg idő a jelek szerint januárig kitart: az éjszakai fagyok erősödnek, napközben pedig sok helyen alig kúszik majd a hőmérséklet a fagypont fölé. Az előrejelzés szerint a következő jelentősebb havazásra ezt követően már csak január második felében számíthatunk.

Ha az előrejelzés beválik, a 2025-ös karácsony az elmúlt húsz év egyik leghavasabb ünnepe lehet Magyarországon.