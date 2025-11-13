Az Auchan bejelentette, hogy áruházai az ünnepi időszakban is rugalmas nyitvatartással várják a vásárlókat.

December 24-én 12 óráig tartanak nyitva, december 25-én és 26-án egységesen zárva lesznek, míg december 31-én 16 óráig várják a vásárlókat.

„A karácsonyi időszakban minden évben azt tapasztaljuk, hogy az utolsó napokban is sokan érkeznek az áruházakba, akár csak egy kimaradt apróságért vagy elfelejtett ajándékért. Ilyenkor különösen fontos, hogy vásárlóink gyorsan és kényelmesen megtalálják, amit keresnek, legyen szó illatszerről, díszről vagy akár egy utolsó pillanatos élelmiszervásárlásról” – indokolta a döntést Nagy Attila, az Auchan Magyarország értékesítési és működési igazgatója.

Áruházaikban egyébként már javában zajlik az ünnepi időszak. A szezonban kiemelt figyelmet kapnak a legnépszerűbb termékkategóriák, köztük a karácsonyi dekorációk, az ajándékozáshoz szükséges kellékek, a játékok, a műszaki cikkek, a textiltermékek és az illatszerek.

A vásárlók idén is rendkívül széles skálán válogathatnak mind az árak, mind a választék tekintetében: minden árkategóriában igyekeznek számukra széles kínálatot biztosítani, a megfizethető, pénztárcabarát termékektől egészen a prémium választékig.

A karácsonyi dekorációs osztályon a legolcsóbb gömbök már 30 forinttól elérhetők, míg a prémium kategóriás, különleges műfenyők ára akár 100 ezer forintig is felkúszhat. A műfenyők minden típusa megtalálható a hagyományos zöldtől a havas hatású, előre díszített vagy LED-fényes változatokig, 30-tól egészen 210 centiméteres méretig. A kültéri világítások között idén nagyobb hangsúlyt kapnak a házak díszítésére alkalmas, sorolható, IP65-ös védettségű, energiatakarékos LED-fényfüzérek.

Játék kategóriában a néhány száz forintos apróságoktól a 139 990 forintos Barbie-házig minden megtalálható, de az idei legmagasabb árszintet a 649 990 forintos felfújható masszázsmedence képviseli.