A Lukoil a Gunvor svájci kereskedelmi vállalatnak passzolta volna át a nemzetközi eszközeit, hogy azok ne essenek a november végén életbe lévő orosz olajszankciók hatálya alá.

Az amerikai pénzügyminisztérium azonban azt írta: amíg Putyin folytatja a háborút, addig „a Kreml bábja” soha nem kap engedélyt a működésre és a profitra.

A Gunvor szóvivője a Reuters-nak azt nyilatkozta, hogy a pénzügyminisztérium nyilatkozata „alapvetően téves és hamis.”

A Lukoil a múlt héten jelentette be, hogy elfogadja a svájci vállalat ajánlatát a nemzetközi üzletágára, miután Donald Trump szankciókat jelentett be az energiaipari vállalattal szemben.

Ugyanakkor a Lukoil azt is közölte, hogy az amerikai pénzügyminisztériumnak is jóvá kell hagynia az üzletet, mielőtt november 21-én, a szankciók életbe lépésével feketelistára teszik.

Európában a Lukoil holding két finomítót üzemeltet Bulgáriában és Romániában, 45 százalékos részesedéssel rendelkezik egy holland üzemanyag-feldolgozó üzemben, és mintegy 2000 benzinkutat üzemeltet.