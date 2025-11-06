„A szankciókat illetően remélem, hogy a fegyveres konfliktus hamarosan véget ér. Mint már mondtam, semmit sem tudok garantálni, de túl öreg vagyok ahhoz, hogy könnyen meggondoljam magam” – mondta a Aleksandar Vucic szerb államfő, aki november 5-én jelentette be, hogy újraindítják és támogatják a lőszerexportot. A döntést a gazdasági szükségszerűséggel és a munkahelyek megőrzésével indokolta.

Az elnök úgy látja, a „semleges Belgrád” ugyan igyekszik ellenőrzi az ügyleteket, de bizonyos fegyvereknek mégis sikerül eljutniuk a harci övezetekbe. Elismerte, hogy az európai országoknak történő lőszereladások után azoknak egy részét valószínűleg Ukrajnának adják tovább, de hozzátette: azt tehetnek velük a vásárlók, amit akarnak – írja a Gazeta.