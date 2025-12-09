Karácsony Gergely arról beszélt: fontos lenne az azonnali kormányzati együttműködés, az önkormányzati helyzet azonnali javítása érdekében.

Emlékeztetett rá: a Kúria novemberben kimondta, hogy a szolidaritási hozzájárulás kivetésének nincsenek meg a törvényi feltételei, ez fontos ítélet még akkor is, ha rövidtávon nem befolyásolja az önkormányzatok pénzügyi helyzetét.

Karácsony Gergely szólt arról is, 2019-ben a magyar GDP 6,9 százaléka volt az önkormányzatokra bízva, ez 2024-re 5 százalékra csökkent, azaz a magyar GDP 2 százalékát kivonták az önkormányzati szférából úgy, hogy nem csökkentek az önkormányzatok feladatai. Ez mutatja a kormány feltett szándékát, hogy pénzügyileg lehetetlen helyzetbe sodorja az önkormányzati világot - fogalmazott.

Megjegyezte: "ma azzal hitegetnek", hogy a választás után rendezik az önkormányzatok helyzetét, de ezt az ígéretet "nehezen tudja komolyan venni".

Gémesi György, Gödöllő polgármestere, a szövetség elnöke arról beszélt, hogy az egész önkormányzati rendszer pénzügyi krízisben van, indokolt az önkormányzati rendszer finanszírozásának átalakítása, ezért a Magyar Önkormányzatok Szövetsége (MÖSZ) elkészíti javaslatait az új kormány számára.

Gémesi György közölte: ma már nemcsak a fővárosban van pénzügyi krízis, hanem az egész önkormányzati rendszerben, közel 30 településen van költségvetési biztos.

Hozzátette: szükséges az önkormányzatok pénzügyi helyzetének rendezése és egyetértenek a Szita Károly kaposvári polgármester által vezetett Megyei Jogú Városok Szövetsége javaslatával, hogy a kormánynak a jövő évi biztonságos önkormányhati működés érdekében döntéseket kell hoznia.

Mint mondta, a szolidaritási hozzájárulás túlzott mértéke megroggyantja az önkormányzatokat, és egyetértenek az MJVSZ javaslatával, hogy ezt mérsékelni kell az iparűzési adó 15 százalékára. Felvetette: idén 360 milliárd, jövőre 400 milliárd forint bevétele származik a költségvetésnek a szolidaritási hozzájárulásból, de Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter tájékoztatása szerint ezt a pénzt nem a kistelepülések felzárkóztatására fordítják, hanem a költségvetési hiányt csökkenti, azaz nem arra fordítják, amire eredetileg beszedték. Hangsúlyozta: egyetértenek a szolidaritással, de a szolidaritási hozzájárulás mértékével nem.

Kiemelte: nem többlettámogatást kérnek, hanem a saját pénzüket szeretnék megtartani, hogy az önkormányzatokhoz telepíttet feladatokat el tudják látni.

Gémesi György hangsúlyozta: a MÖSZ a legerősebb önkormányzati szövetség, és annak a 9,5 millió embernek az érdekeit képviseli, akik a településeken élnek. Az önkormányzati rendszer működése ennek a 9,5 millió embernek az érdeke - emelte ki.

Wittinghoff Tamás, Budaörs polgármestere, a MÖSZ elnökség tagja szólt arról: a keddi elnökségi ülésen első olvasatban tárgyalták a javaslatcsomagot, amelyet elfogadása után megküldenek Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszternek, valamint a választáson induló politikai pártoknak.

Mint mondta, a javaslatcsomag biztosítaná az önkormányzatok működőképességének megmaradását, az önkormányzatiság helyreállítását. A javaslat része, hogy világosan meg kell határozni az önkormányzatok feladatait és ehhez átlátható finanszírozásnak kell rendelkezésre állnia, a közalkalmazottaknak pedig kiszámítható, fenntartható és értékálló bérrendszert kell biztosítani - mondta.