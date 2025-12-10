Az Országház falai közt szerdán megszületett a döntés, bevezetik 14. havi nyugdíjat.

A parlamentben a képviselők ellenszavazat nélkül támogatták javaslatot, amely lépcsőzetes formában érkezik.

181 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül ment át a plusz nyugdíj javaslata a törvényhozásban.

Ismert, a 14. havi nyugdíj egyheti összegét – a rendes és a 13. havi nyugdíj mellett – jövő év elején, várhatóan februárban kapják meg az arra jogosultak, egy évre rá jön a következő és így tovább.