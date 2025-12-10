Az Országház falai közt szerdán megszületett a döntés, bevezetik 14. havi nyugdíjat.
A parlamentben a képviselők ellenszavazat nélkül támogatták javaslatot, amely lépcsőzetes formában érkezik.
181 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül ment át a plusz nyugdíj javaslata a törvényhozásban.
Ismert, a 14. havi nyugdíj egyheti összegét – a rendes és a 13. havi nyugdíj mellett – jövő év elején, várhatóan februárban kapják meg az arra jogosultak, egy évre rá jön a következő és így tovább.
Orbán Viktor: Január elsejétől jön a 14. havi nyugdíjA kormányfő bejelentette, 2026 elején érkezik a 14. havi nyugdíj első részlete. Bővebben >>>
Kövesse az Economx.hu-t!
Értesüljön időben a legfontosabb gazdasági és pénzügyi hírekről! Kövessen minket Facebookon, Instagramon vagy iratkozzon fel Google News és YouTube-csatornánkra!