„A politikában vannak ritka pillanatok, amikor nincs értelme a vitának és a kétkedésnek. Amikor a jó annyira jó, hogy nyilvánvaló, és nehéz másképp látni. Ilyen volt a washingtoni tárgyalásunk” – kezdi Facebook-posztjában Orbán Viktor.

Ugyanakkor ezután egyből arra fordult rá, hogy a találkozó után „a brüsszeliek azonnal léptek”, és közölték, hogy 2027-től betiltják az orosz energiahordozók importját Európában, vagyis folytatni akarják a szankciókat és a háborút. „Nem oda Buda! Ehhez még nekünk is lesz néhány szavunk.” – tette hozzá.

A washingtoni megállapodás keretében Magyarország a miniszterelnök szerint korlátlan mentességet kapott az orosz olajszankciók alól. Ennek ellenére a Fehér Ház azt írja, mindössze egy évre szól a mentesség.