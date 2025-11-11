„A politikában vannak ritka pillanatok, amikor nincs értelme a vitának és a kétkedésnek. Amikor a jó annyira jó, hogy nyilvánvaló, és nehéz másképp látni. Ilyen volt a washingtoni tárgyalásunk” – kezdi Facebook-posztjában Orbán Viktor.
Ugyanakkor ezután egyből arra fordult rá, hogy a találkozó után „a brüsszeliek azonnal léptek”, és közölték, hogy 2027-től betiltják az orosz energiahordozók importját Európában, vagyis folytatni akarják a szankciókat és a háborút. „Nem oda Buda! Ehhez még nekünk is lesz néhány szavunk.” – tette hozzá.
A washingtoni megállapodás keretében Magyarország a miniszterelnök szerint korlátlan mentességet kapott az orosz olajszankciók alól. Ennek ellenére a Fehér Ház azt írja, mindössze egy évre szól a mentesség.
Csak egy évre adott mentességet Trump, nem örökreOrbán Viktor este azt jelentette be, hogy időkorlát nélküli mentességet kapott Donald Trumptól az orosz energia vásárlására, most egy Fehér Házban dolgozó tisztségviselő ezt pontosította, és azt mondta, egy évre szól az engedély.
